A cena do skate em Sete Lagoas: desafios, sonhos e conquistas

Nas ruas da cidade, o skate não é apenas um esporte, é um ritmo contagiante. Para os praticantes, a prancha se torna uma extensão do corpo, as manobras, uma forma de expressão e os obstáculos, desafios a serem superados com maestria e ousadia. Mais do que um simples hobby, o skate é uma cultura, um estilo de vida que molda a identidade da cidade e de seus jovens.

Foto: Alan Junio/SeteLagoas.com.br

O skate vem conquistando cada vez mais espaço no cenário esportivo mundial. Em 2020, a modalidade estreou nas Olimpíadas, inspirando uma nova geração de skatistas e elevando o esporte a um patamar jamais visto antes.

E Sete Lagoas não fica para trás. Mesmo com uma estrutura precária, esses jovens talentos não desistem do seu sonho. Com garra e determinação, treinam incansavelmente, levando o nome da cidade para diversas competições pelo país, conquistando pódios e reconhecimento. O SeteLagoas.com.br teve a honra de conversar com alguns desses apaixonados pelo skate, desvendando o que os impulsiona a continuar praticando.

Veja a entrevista completa:

Djhéssica Monteiro