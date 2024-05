Democrata enfrenta o Betim neste sábado (25) pelo Campeonato Mineiro

Neste sábado, dia 25, a Arena do Jacaré em Sete Lagoas se prepara para um duelo eletrizante entre o Democrata, líder da competição, e o Betim, em busca da primeira vitória no Módulo II do Mineiro. A partida, válida pela quinta rodada, começa às 17h30 e promete muita emoção para a torcida.

O Democrata, ainda invicto na competição com três empates e uma vitória, busca manter a liderança e dar mais um passo importante rumo à elite do futebol mineiro. Já o Betim, que soma um empate e três derrotas, precisa da vitória para se recuperar na tabela e sair da última colocação.

Mas a disputa pelo topo da tabela está acirrada! O Betim, apesar de estar na lanterna, está a apenas três pontos do Democrata. Por isso, a diretoria do Jacaré faz um grande esforço para lotar a Arena e colocar 10 mil torcedores no estádio, empurrando o time para a vitória.

Para garantir seu lugar neste espetáculo, os ingressos estão com preços promocionais:

Arquibancada coberta: R$ 40,00 (inteira) e R$ 20,00 (meia-entrada)

R$ 40,00 (inteira) e R$ 20,00 (meia-entrada) Arquibancada descoberta: R$ 10,00 (inteira) e R$ 5,00 (meia-entrada)

Vendas online: lojadodemocrata.com.br

Pontos de venda físicos:

Arena do Jacaré

Carnes & Afins

Casa Progresso

Cooperlíder

Mobiliadora São José

Padaria Lanza

Padaria Morro Vermelho

Padaria e Pizzaria 24h

Chegue cedo e aproveite a programação completa:

15h30: DJ Jacaré

17h30: Democrata x Betim

19h45: Show com a dupla Victor e Bruno

