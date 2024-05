Sete Lagoas sedia Copa do Brasil de Squash: evento contará com patrocínio da Osaka Toyota e transmissão ao vivo pelo youTube

Sete Lagoas, uma cidade mineira conhecida por sua rica cultura e belas paisagens, será o palco da Copa do Brasil de Squash deste ano. O evento, que ocorrerá entre os dias 29 de maio e 2 de junho, promete reunir os melhores jogadores de squash do país em uma disputa acirrada e emocionante. Com o apoio de patrocinadores de peso, a competição já é considerada um marco no calendário esportivo nacional.

Um dos destaques desta edição é a participação da Osaka Toyota como patrocinadora oficial. A montadora japonesa, reconhecida por seu compromisso com a inovação e a qualidade, dará um importante suporte à transmissão ao vivo dos jogos, que será realizada pelo YouTube. Este apoio não só facilita o acesso dos fãs ao evento, mas também reforça o compromisso da Osaka Toyota com o desenvolvimento e a popularização do esporte no Brasil.

Em visita à concessionária Osaka, fomos recebidos pelo gerente Júlio Cézar Freitas, que destacou o compromisso da empresa em apoiar eventos esportivos na cidade, especialmente o squash, que se tornará um esporte olímpico a partir de 2028. "Estamos entusiasmados em apoiar a Copa do Brasil de Squash e contribuir para a disseminação deste esporte fascinante. Acreditamos no poder do esporte para transformar vidas e unir pessoas", afirmou Júlio Cézar Freitas.

A transmissão ao vivo dos jogos pelo YouTube permitirá que espectadores de todo o Brasil acompanharem as partidas em tempo real, torcendo pelos seus atletas favoritos e vivenciando a adrenalina das competições. A iniciativa visa democratizar o acesso ao esporte, permitindo que mais pessoas conheçam e se apaixonem pelo squash, uma modalidade que vem crescendo em popularidade no país.

Os jogos podem ser assistidos pelo canal oficial do evento www.youtube.com/@trocandoparalela.

A Copa do Brasil de Squash em Sete Lagoas promete ser um evento memorável, não apenas pela alta qualidade técnica dos competidores, mas também pela infraestrutura e organização impecáveis. Os jogos serão realizados nas Academias Squash Power, localizadas no Nero - Espeteria e Botequim patrocinador master do evento, na R. Paulo Frontin, 957 - Centro, e na filial em João Evangelista França, 241 - Jardim Cambuí. A cidade está se preparando para receber mais de 200 atletas, treinadores e fãs com uma hospitalidade calorosa, característica da região.

A cobertura completa do evento será realizada pelo Instagram @trocandoparalela, proporcionando aos fãs bastidores exclusivos, entrevistas com atletas e público, e os melhores momentos das partidas. Com o apoio da Osaka Toyota e a transmissão ao vivo pelo YouTube, a Copa do Brasil de Squash em Sete Lagoas se posiciona como um dos eventos esportivos mais aguardados do ano. Prepare-se para acompanhar grandes disputas, torcer pelos seus favoritos e viver a emoção do squash de alto nível.

