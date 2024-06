Atlético goleia Caracas e 'liga secador' por 1º lugar geral na Libertadores; veja os gols da partida

O Atlético fez o dever de casa. Nesta terça-feira (28), o time comandado pelo técnico Gabriel Milito goleou o Caracas por 4 a 0, chegando aos 15 pontos e confirmando a primeira colocação do Grupo G da Copa Libertadores. A partida foi disputada na Arena MRV, em Belo Horizonte.

Pedrinho balançou a rede duas vezes para marcar seus primeiros gols com a camisa do Atlético. O jovem Alisson, de 18 anos, e Hulk, já nos acréscimos do jogo, fecharam o placar.

De olho nos adversários, os mineiros agora precisam torcer para que Palmeiras, River Plate-ARG e Talleres-ARG não vençam seus respectivos compromissos na 6ª rodada, contra San Lorenzo-ARG, Táchira-VEN e São Paulo. O trio soma 13 pontos e também sonha com a primeira colocação geral, que garante a vantagem de decidir em casa até as semifinais.

Próximo jogo

O Alvinegro vira a chave e, após três finais de semana, volta a disputar o Campeonato Brasileiro. No domingo (2), enfrenta o Bahia, também na capital mineira. O duelo será válido pela sétima rodada.

Sorteio das oitavas

O sorteio que definirá os confrontos das oitavas de final acontecerá na próxima segunda-feira (3), na sede da Conmebol.

Equipe bastante modificada

Para o último duelo da fase de grupos, o técnico Milito promoveu seis alterações na equipe. Ele escalou Mariano, Fuchs, Pedrinho, Alisson, Cadu e Hulk.

Já eliminado, o Caracas tentou se impor nos primeiros minutos, mas foi prejudicado por um cartão vermelho infantil. Aos 8 minutos, o goleiro Fariñez derrubou Cadu fora da área, fez a falta e foi expulso. Com isso, o técnico Henry Meléndez precisou substituir um atacante para repor a vaga no gol.

Na cobrança de falta, Hulk soltou o pé e quase abriu o marcador na Arena MRV. A bola, que caprichosamente bateu na trave esquerda, fez o torcedor soltar o grito de gol e até o placar do estádio exibir a arte; porém, a rede não balançou e o 0 a 0 seguiu.

Aos 27, veio o tão esperado gol. Após cruzamento perfeito de Gustavo Scarpa, Pedrinho, de cabeça, não perdoou. Este, inclusive, foi o primeiro tento do meia pelo clube.

Nos minutos seguintes, a equipe visitante sentiu o golpe e caiu na “armadilha atleticana”. Dono da posse de bola, o Galo envolveu o adversário e, aos poucos, foi construindo o caminho para o segundo tento.

Parecia replay. Após novo cruzamento de Scarpa, o Atlético fez mais um. Desta vez, o responsável por balançar a rede foi Alisson. De voleio, o camisa 45 mostrou personalidade e ampliou o marcador.

Sem marcar há nove jogos, completando o décimo nesta terça, Hulk entrou livre na área aos 45 minutos. Porém, cara a cara com o goleiro, o camisa 7 tentou cavadinha e seguiu no jejum.

Aos 12 minutos do segundo tempo, Hulk perdeu mais uma chance e a paciência. Num chute cruzado, ele viu a bola, caprichosamente, passar rente à trave direita e sair pela linha de fundo. Incomodado com a seca de gols, o paraibano chutou a placa de publicidade, como desabafo.

Aos 16 minutos, Pedrinho fez mais um. Num chute potente, ele não deu chances ao goleiro adversário e correu para o abraço, fazendo da vitória goleada.

Nos minutos seguintes, só deu Atlético. Tranquilo, o time de Milito tinha uma missão: servir o artilheiro e acabar com o jejum do camisa 7.

Aos 39, de falta, Hulk mais uma vez levantou o torcedor das cadeiras e ficou no quase. Em bela cobrança, ele obrigou Benitez a se esticar e espalmar para a linha de fundo.

Aos 47 do segundo tempo, Hulk driblou da direita para o meio e finalizou da entrada da área, sem chances para o goleiro. Na comemoração, ele tirou a camisa e recebeu o cartão amarelo. Veja os gols da partida:

Pouco depois do gol do ídolo e encerramento do jejum, fim de papo, goleada por 4 a 0. Agora é pensar nas oitavas de final.

Atlético 4 x 0 Caracas-VEN

Atlético

Everson, Mariano, Bruno Fuchs (Rômulo), Mauricio Lemos e Guilherme Arana; Rodrigo Battaglia (Igor Rabello), Matías Zaracho (Igor Gomes) e Gustavo Scarpa (Palacios), Alisson, Cadu (Kardec) e Hulk. Técnico: Gabriel Milito

Caracas-VEN

Wuilker Fariñez; Francisco La Manthia, Marínque, Bianneider Tamayo, Casiani (Mollica), Edet (Bryian Rodriguéz), Vicente Rodríguez (Padilla), Ortega, Rivas; Danny Pérez (Benítez), Echenique (Reinoso). Técnico: Henry Meléndez

Gol: Pedrinho, aos 27 minutos do primeiro tempo, e Alisson, aos 39, para o Atlético; Pedrinho, aos 16, e Hulk, aos 47 do segundo tempo para o Galo

Cartão amarelo: Zaracho, Cadu e Hulk (CAM);

Cartão vermelho: Fariñez (CAR)

Motivo: 6ª rodada do Grupo G da Copa Libertadores

Data: 28 de maio de 2024

Local: Arena MRV, em Belo Horizonte

Horário: 19h (de Brasília)

Arbitragem: Guillermo Guerrero, auxiliado por Dennys Guerrero e Danny Ávila.

VAR: Benjamin Saravia

Público: 28.455

Renda: R$ 1.818.227,72

Da Redação com Itatiaia