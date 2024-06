Brasileirão Série D 2024: Democrata SL e Real Noroeste empatam na Arena do Jacaré

Democrata SL e Real Noroeste empataram em 1 a 1 no jogo de encerramento da quinta rodada do Grupo 6 do Campeonato Brasileiro Série D 2024. A partida aconteceu na noite desta terça-feira, na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas. O time capixaba saiu na frente, mas os mineiros conseguiram igualar o placar.

O Real Noroeste abriu o marcador aos 33 minutos do primeiro tempo. Após Ferrugem cobrar uma falta na barreira, Juninho Potiguar desviou de cabeça e Piauí, da entrada da área, finalizou sem chances para o goleiro Rodrigo Carvalho. Na etapa final, aos 30 minutos, Luiz Fernando fez uma finalização que resultou em uma defesa milagrosa de Neguete. No rebote, o atacante Sacramento chutou de primeira e empatou a partida.

Com este empate, o Democrata SL soma oito pontos e cai da terceira para a quarta posição do Grupo 6. O Real Noroeste, com quatro pontos, continua sem vencer e permanece na penúltima colocação do grupo.

O Jogo

Atuando em casa, o Democrata SL começou mais incisivo nos primeiros 15 minutos, quase abrindo o placar com Guilherme Júnio. Contudo, o Real Noroeste ajustou sua marcação, dificultando a saída de bola dos mandantes. Aos 33 minutos, em uma cobrança de falta, Piauí acertou uma linda finalização, colocando o time capixaba na frente. O gol abalou o Democrata SL, que passou a cometer erros, enquanto o Real Noroeste quase ampliou o placar com Vitinho Souza.

O segundo tempo começou com um pênalti a favor do Democrata SL, mas o goleiro Neguete defendeu a cobrança do atacante Thomasel. O Real Noroeste criou duas boas chances para ampliar, mas Rodrigo Carvalho salvou o time mineiro. O técnico Toninho Pesso fez alterações que melhoraram a equipe, culminando no gol de empate marcado por Sacramento aos 30 minutos, após sair do banco. A partida continuou disputada até os acréscimos, quando Rodrigo Carvalho fez uma defesa crucial em uma finalização à queima-roupa de Ruster.

Próximos Jogos da Série D

A primeira fase da Série D do Brasileirão continua no fim de semana com os jogos da sexta rodada do Grupo 6. No domingo, às 15h30 (de Brasília), o Real Noroeste enfrenta o Audax Rio, no Estádio Joaquim Alves de Souza, em Barra de São Francisco. Na terça-feira, dia 4 de junho, o Democrata SL visita a Portuguesa-RJ, no Estádio Luso Brasileiro, no Rio de Janeiro.

