Brasileirão Sub-20: Arena do Jacaré recebe Cruzeiro e Botafogo nesta quinta (30)

Amanhã, a Arena do Jacaré em Sete Lagoas será palco de um grande confronto pelo Campeonato Brasileiro Sub-20. O Cruzeiro, embalado pelas últimas boas atuações, recebe o Botafogo em busca de mais três pontos na tabela.

O Cruzeiro, que está em 7º lugar da competição, recebe o Botafogo que se encontra na 17ª posição, às 16h30.

Os Crias da Toca chegam confiantes para o duelo, buscando conquistar mais uma vitória e se consolidar na briga pelas primeiras posições da tabela. Nas últimas cinco partidas, o time celeste soma três vitórias e duas derrotas, demonstrando um bom desempenho na competição.

Já o Botafogo busca reagir na tabela após uma série de resultados instáveis. Nos últimos cinco jogos, o Fogão teve uma vitória, dois empates e duas derrotas. A equipe carioca precisa de um bom resultado em Sete Lagoas para se afastar da zona de rebaixamento e buscar uma vaga na próxima fase do campeonato.

Os ingressos para a partida já estão à venda e podem ser adquiridos diretamente no estádio Arena do Jacaré. A expectativa é de um grande público para prestigiar o confronto entre duas das principais promessas do futebol brasileiro.

O jogo entre Cruzeiro e Botafogo será transmitido ao vivo pelo SporTV.

Informações da partida:

Data: 30 de maio de 2024

30 de maio de 2024 Horário: 16h30

16h30 Local: Arena do Jacaré, Sete Lagoas (MG)

Arena do Jacaré, Sete Lagoas (MG) Competição: Campeonato Brasileiro Sub-20

Campeonato Brasileiro Sub-20 Rodada: 9ª

9ª Times: Cruzeiro x Botafogo

Djhéssica Monteiro