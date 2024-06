Natural de Sete Lagoas, zagueiro João Pedro renova contrato com Corinthians até 2026

Foi renovado nessa quarta-feira (29) o vínculo do zagueiro João Pedro com o Corinthians, válido até o final de 2026. O atleta de Sete Lagoas está desde 2020 no clube paulista e está no elenco principal.

O anúncio da renovação foi feito nas redes sociais do clube. “É uma felicidade, uma conquista para mim.Espero ajudar ao máximo o Corinthians e me consolidar”, disse João Pedro, que atua com a camisa 47. De acordo com o Globo Esporte, o atleta estava negociando o vínculo com o clube há cerca de dois meses - agora, seu contrato vai até 31 de dezembro de 2026.

Nesta temporada, o zagueiro atuou em duas partidas pela equipe principal.

Carreira

João Pedro de Souza, o "Tchoca", é setelagoano e começou sua carreira nas categorias de base do Cruzeiro e Desportivo Brasil. Em fevereiro de 2020, foi contratado pelo Corinthians para integrar o elenco sub-17.

Durante o período na base, Tchoca teve que superar uma grave lesão no joelho e é considerado uma promessa do clube paulista - tendo sido convocado em 2023 para atuar na Seleção Brasileira sub-20 em amistosos. Em fevereiro deste ano foi campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior e teve oportunidade de subir para o elenco principal, onde fez sua estreia no Campeonato Paulista contra o Água Santa.

Filipe Felizardo