Cruzeiro vence Universidad Católica no Mineirão lotado e avança para as oitavas da Sul-Americana

Impulsionado por mais de 55 mil torcedores, o Cruzeiro garantiu sua classificação para as oitavas de final da Copa Sul-Americana. Nesta quinta-feira (30), a equipe comandada por Fernando Seabra derrotou a Universidad Católica-EQU por 1 a 0 no Mineirão, na partida que encerrou a fase de grupos da competição internacional.

Foto: Reprodução Internet/Staff Cruzeiro

Com a vitória, graças a um gol decisivo do atacante Rafa Silva, o Cruzeiro alcançou 12 pontos e assumiu a liderança do Grupo B. A Católica caiu para a vice-liderança, com 11 pontos, e disputará os playoffs da Sul-Americana contra algum terceiro colocado da fase de grupos da Copa Libertadores.

As oitavas de final serão disputadas em agosto, com os jogos de ida entre os dias 13 e 15 e os de volta entre os dias 20 e 22. Já os times dos playoffs entrarão em campo em julho.

O Cruzeiro voltará a jogar no domingo (2), às 18h30 (de Brasília), contra o São Paulo no Morumbi, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro.

No mesmo dia, a Universidad Católica receberá o Macará no Estádio Casa Blanca, em Quito, pela primeira rodada do Clausura Equatoriano.

O Jogo O Cruzeiro começou com mais posse de bola, mas a Católica assustou primeiro. Aos 11 minutos, o goleiro Anderson defendeu um chute cruzado do lateral-esquerdo Layan Loor após um rápido contra-ataque equatoriano.

Após a cobrança de escanteio, o zagueiro argentino Fausto Grillo e o atacante Rafa Silva colidiram de cabeça e precisaram de atendimento.

O jogo seguiu sem grandes chances, com o Cruzeiro, apesar de estar no ataque, sofrendo com a falta de efetividade. Aos 28 minutos, o atacante argentino Álvaro Barreal fez um cruzamento que passou pela área sem finalização.

O Cruzeiro teve uma chance perigosa aos 37 minutos. Gabriel Veron fez um bom passe para Rafa Silva, que recebeu livre na área, mas chutou à direita do gol equatoriano.

Veron fez outra boa jogada pela direita, e Matheus Pereira, próximo da marca do pênalti, finalizou mal, com a bola passando por cima do gol.

Aos 44, a Católica teve uma grande chance. O atacante panamenho Ismael Díaz recebeu pela esquerda, invadiu a área e chutou cruzado, mas Anderson fez uma boa defesa.

No segundo tempo, logo aos três minutos, Matheus Pereira tentou um voleio após uma jogada de Robert e Rafa Silva, mas o goleiro Rafael Romo fez uma grande defesa, e a bola ainda triscou a trave.

Dois minutos depois, Robert finalizou um cruzamento de Marlon, e Romo segurou firme.

Aos nove minutos, a Católica voltou a assustar. O panamenho José Fajardo girou e chutou forte da entrada da área, com a bola passando perigosamente por cima do gol cruzeirense.

O Cruzeiro pressionou e teve uma sequência de escanteios aos 18 minutos do segundo tempo. No mais perigoso, Matheus Pereira cobrou fechado, e Romo fez uma boa defesa.

Gol do Cruzeiro

O gol do Cruzeiro saiu aos 35 minutos. Após um escanteio cobrado por Lucas Silva, Zé Ivaldo cabeceou, a bola bateu na zaga equatoriana, e Romo espalmou fraco para a pequena área, onde Rafa Silva aproveitou o rebote e abriu o placar. Veja o vídeo:

Dois minutos depois, Anderson fez uma bela defesa, impedindo um gol de Gregori Arangonó, que chutou de fora da área.

Apesar de um erro anterior, o goleiro da Católica continuou bem. Aos 48 minutos, depois de uma sequência de finalizações de Rafa Silva e Vitinho, Romo fez boas defesas.

O jogo ficou tenso, com muitas discussões e jogadas ríspidas. Mesmo com a pressão dos equatorianos, o Cruzeiro segurou a vantagem, garantindo a alegria dos mais de 55 mil torcedores no Mineirão neste feriado de Corpus Christi.

Cruzeiro 1 x 0 Universidad Católica-EQU

Cruzeiro

Anderson; William, Zé Ivaldo, João Marcelo e Marlon; Lucas Romero (Ramiro, aos 48' do 2ºT), Lucas Silva, Gabriel Veron (Vitinho, aos 27' do 2ºT), Matheus Pereira e Álvaro Barreal (Robert, no intervalo); Rafa Silva. Técnico: Fernando Seabra

Universidad Católica-EQU

Rafa Romo; Gregori Anangonó (Aron Rodríguez, aos 42' do 2ºT), Fausto Grillo, Gustavo Vallecilla e Layan Loor; Emiliano Clavijo (Jhon Jairo Cifuentes, aos 42' do 2ºT), Kevin Minda, Luciano Nieto e Mauro Díaz (Kevin Quevedo, aos 17' do 2ºT); Ismael Díaz e José Fajardo (Luis Castillo, aos 29' do 2ºT). Técnico: Jorge Célico

Gol

Rafa Silva, aos 35' do 2ºT (Cruzeiro)

Cartão amarelo

José Fajardo, aos 38' do 1ºT (Universidad Católica-EQU)

Motivo: 6ª rodada e última do Grupo B da Copa Sul-Americana

Data e horário: 30 de maio de 2024 (quinta-feira), às 21h (de Brasília)

Local: Estádio Mineirão, em Belo Horizonte-MG

Público presente: 55.254 torcedores

Renda: R$ 2.770.277,50

Árbitro: Maximiliano Ramírez (ARG)

Árbitro de vídeo (VAR): Antonio García (URU)

Da Redação com Itatiaia