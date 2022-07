Tia é suspeita de obrigar sobrinha e mais duas meninas a fazerem vídeo se exibindo para homem

Uma mulher de 24 anos é suspeita de obrigar três adolescentes a participarem de uma chamada de vídeo se expondo intimamente para um homem. A ocorrência foi registrada nessa sexta-feira (1º), no bairro São Tomaz, na região Norte de Belo Horizonte. Uma das vítimas, inclusive, seria sobrinha da investigada.

Foto: Reprodução Internet

De acordo com informações do boletim de ocorrência, a mulher teria falado com as meninas que elas seriam “bem pagas” pelo ato, recebendo um valor de R$ 1000.

Em determinado momento, as garotas negaram as investidas da suspeita, mas teriam sido coagidas a fazer o vídeo.

Diante dos fatos, a Polícia Militar foi acionada por meio de uma denúncia anônima e entrou em contato com familiares das adolescentes, que foram orientados a procurar uma delegacia. As meninas, por sua vez, foram levadas para um hospital e receberam atendimento médico e psicológico.

Ainda segundo informações do boletim de ocorrência, essa não é a primeira vez que o homem estaria envolvido em participar desse tipo de chamada de vídeo íntima. Tanto ele quanto a mulher suspeita de obrigar as meninas a produzirem o conteúdo, estão sendo procurados pela polícia.

O caso será investigado pela Polícia Civil.

Da Redação com OTempo