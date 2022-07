Caminhão pega fogo em acidente com carros que deixa pelo menos 2 mortos e 8 feridos na BR-050, em Minas

Duas pessoas morreram e pelo menos outras oito ficaram feridas em um acidente na tarde deste domingo (3) no km 45 da BR-050, em Araguari. Um caminhão-tanque pegou fogo após um engavetamento com outros três carros. A rodovia foi interditada nos dois sentidos.

Foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação

Segundo as primeiras informações do Corpo de Bombeiros, quando a equipe chegou ao local encontrou o caminhão em chamas e conseguiu confirmar dois óbitos. Uma das vítimas estava debaixo de um dos veículos e a outra é o motorista do caminhão.

Além do caminhão dos bombeiros, dois caminhões-pipa da Superintendência de Água e Esgoto (SAE) de Araguari foram encaminhados para apoio no combate às chamas. O trânsito foi totalmente interditado nos dois sentidos da rodovia.

Equipes da concessionária Eco050 e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também foram acionados para prestar socorro aos feridos, juntamente com o helicóptero do Corpo de Bombeiros.

Até a publicação desta reportagem, a ocorrência ainda estava em andamento e não havia mais informações sobre identidade dos feridos, bem como para que unidades hospitalares eles tinham sido levados.