Na tarde deste domingo (03), no início da tarde, militares do 7º Batalhão de Bombeiros de Montes Claros ao combater um incêndio no entorno do Parque Estadual da Lapa Grande, se depararam com uma jiboia de aproximadamente 1,5 metro, que fugia na direção contrária ao incêndio.

Foto: Ascom CBMMG