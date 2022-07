Jovem é morto a tiros na porta da casa da namorada ao sair para comprar maçã do amor

Um jovem de 26 anos foi morto a tiros, na porta da casa da namorada, enquanto saia para comprar uma maçã do amor no Centro de Arinos, na região Noroeste de Minas. Segundo a Polícia Militar, o corpo do rapaz foi encontrado caído no chão logo na porta de entrada, na madrugada desse domingo (3), aparentemente já sem vida.

Foto: Reprodução Internet

A namorada da vítima, 23, também foi atingida e ficou com uma lesão na altura da barriga. No caminho até o hospital, ela contou às autoridades que estava comendo um cachorro quente em casa, junto com o rapaz, quando ele saiu para comprar uma maçã do amor para ela.

Ela conta que logo que abriu a porta, o namorado foi atingido por quatro disparos de arma de fogo. O autor, um homem alto que usava calça e uma blusa escura com capuz, fugiu em uma moto com um condutor que já o aguardava a alguns metros do local.

Uma ambulância esteve no local e constatou o óbito da vítima. A jovem foi encaminhada ao hospital municipal, onde foi atendida pelo médico de plantão e liberada.

Ainda segundo a Polícia Militar, a vítima fatal possuía uma extensa ficha criminal por crimes relacionados ao tráfico de drogas e homicídios. Os autores do assassinato ainda não foram localizados.

Da Redação com BHAZ