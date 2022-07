Cerveja fica até 13% mais caro em um ano em BH e região

Clientes estão pagando até 13% a mais em cervejas em Belo Horizonte e Região Metropolitana. É isso que indica a pesquisa de preços feita pelo Mercado Mineiro em 58 bares. O site comparou os preços médios nos últimos 12 meses.

Foto: Reprodução Internet

A long neck da Stella Artois de 275ml é a que mais subiu: de R$7,86 para R$8,88, um aumento de 12,95%.

O levantamento indica que o consumidor pode pagar pela cerveja Serramalte de 600m até R$12,28. Isso significa que o preço médio aumentou 11,50%.

Já a cerveja Brahma Duplo Malte de 600ml subiu de R$9,99 para R$10,92, um aumento de 9,30%.

A Heineken de 600ml teve o menor aumento: de R$14,30 para R$15,32, ou seja, 7,11%.

Vale ressaltar que a cevada e malte ficaram mais caras no contexto da guerra da Ucrânia, enquanto no país o custo de frete cresceu junto com a alta dos preços do diesel.

O levantamento aponta que as variações de preços são bem significativas e se justificam em função da localização do bar e da tradição. Veja a diferença dos preços:

- Uma cerveja Brahma de 600ml pode custar de R$8,00 até R$12,90, com uma variação de 61%.

- Uma Cerveja Original de 600ml pode custar de R$10,00 até R$15,00, com uma variação de 50%.

- Uma Cerveja Skol pode custar de R$7,00 até R$12,00, com uma variação de 71%.

- Uma Cerveja Stella de 550ml pode custar de R$7,00 até R$17,00, com uma variação de 55%.

- Uma Cerveja Heineken de 600ml pode custar de R$ 13,00 até R$18,90, uma variação de 45%.

Segundo a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel), durante o auge da pandemia, o brasileiro aumentou o consumo de cervejas artesanais. A tendência, agora, é a retomada das bebidas mais 'populares'.

Da Redação com Itatiaia