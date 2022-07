Cruzeiro empata com Ituano fora de casa em jogo atrasado pela Série B; Raposa dispara na liderança

Depois de três vitórias consecutivas, o Cruzeiro terminou uma partida sem o resultado positivo na Série B. Em jogo marcado por um erro do VAR, que confirmou anulação de gol legal de Edu, o time celeste só empatou por 1 a 1 com o Ituano, nesta terça-feira (5), no duelo atrasado da 14ª rodada.

Foto: Sataff Cruzeiro

Os gols da partida foram marcados por Luvannor e Bernardo Schappo. Desde os 15' do segundo tempo, o Cruzeiro jogou com um atleta a mais em campo. O zagueiro Lucas Dias foi expulso após falta em Daniel Júnior. Ele era o último homem do lance, que representava chance clara para a Raposa.

Mesmo sem os três pontos, o Cruzeiro segue líder isolado da Série B. O time celeste soma 38 pontos - sete a mais em relação ao vice-líder Vasco e 15 a mais do que o Criciúma, 5º colocado e primeiro clube fora do G4.

Pela 17ª rodada da Série B, o Cruzeiro medirá forças com o Guarani, em duelo marcado para as 11h de sábado (9), no Brinco de Ouro, em Campinas. A delegação celeste permanecerá em Itu, onde realizará atividades até sexta-feira (8), véspera do jogo.

O jogo

Diferentemente dos últimos compromissos pela Série B, desta vez o Cruzeiro fez um primeiro tempo morno no Novelli Júnior. Embora tenha registrado mais posse de bola (70% a 30%), o time de Paulo Pezzolano sentiu muita falta de Neto Moura no meio-campo e foi pouco agressivo.

Em estratégia reativa, marcando em blocos baixos, o Ituano também não teve capacidade para criar grandes oportunidades. A principal foi em bola parada, aos 36', quando Bernardo Schappo ganhou pelo alto, após cobrança de escanteio, e quase surpreendeu Rafael Cabral.

Mas o primeiro tempo ficou marcado mesmo por um erro da arbitragem. Aos 44', Edu recebeu de Matheus Bidu na pequena área e estufou a rede de Pegorari. O assistente Michael Correia, do Rio de Janeiro, no entanto, marcou impedimento. O VAR, de forma equivocada, confirmou a decisão de campo ao traçar linha incorreta.

Na volta do intervalo, com postura diferente, o Cruzeiro logo abriu o marcador. Aos 9', Luvannor fez jogada pelo lado direito e cruzou para a área. A bola bateu na coxa de Pegorari e entrou.1 a 0.

Seis minutos depois, Daniel Júnior recebeu em velocidade, já no campo de ataque, e conduziu até a intermediária. Último homem de defesa, Lucas Dias parou o meio-campista com falta e foi expulso pelo árbitro Bruno Arleu de Araújo.

Com um a menos e atrás do placar, o Ituano partiu para o ataque sem ter muito o que perder. O gás deu resultado, até pelos espaços deixados pelo Cruzeiro. Aos 33', em falha coletiva da defesa celeste, Bernardo Schappo aproveitou finalização de Gabriel Barros e desviou, dando números finais ao placar. 1 a 1.

ITUANO 1x1 CRUZEIRO



Ituano

Pegorari; Lucas Dias, Rafael Pereira e Bernardo Schappo; Córdoba (Kaio), Dudu Vieira (Gabriel Barros), Caique e Roberto; Jiménez (Leo Santos), Neto Berola (João Victor) e Papagaio (Chrigor). Técnico: Mazola Júnior.



Cruzeiro

Rafael Cabral; Filipe Machado, Lucas Oliveira e Eduardo Brock; Geovane Jesus (Leo Pais), Willian Oliveira, Adriano, Daniel Júnior (Fernando Canesin) e Matheus Bidu (Rafael Santos); Luvannor (Rodolfo) e Edu (Vítor Leque). Técnico: Paulo Pezzolano.



Gols: Luvannor (aos 9'2ºT) e Bernardo Schappo (Ituano)

Cartões amarelos: Geovane, Eduardo Brock, Luvannor (Cruzeiro); Jiménez, Córdoba (Ituano)

Cartão vermelho: Lucas Dias, aos 15'2ºT (Ituano)

Motivo: 14ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro

Local: Novelli Júnior, em Itu (SP)

Data e horário: 5 de julho de 2022 (terça-feira), às 19h

Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (Fifa/RJ)

Assistentes: Michael Correia (RJ) e Luiz Cláudio Regazone (RJ)

VAR: Pathrice Wallace Corrêa Maia (RJ)

Da Redação com Superesportes