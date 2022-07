Mulher é agredida na cabeça pelo companheiro por causa de sal no macarrão

Uma mulher de 34 anos foi agredida na cabeça pelo companheiro, de 39 anos, nessa terça-feira (5), no bairro Morada do Vale, em Coronel Fabriciano, na região do Vale do Rio Doce, após o suspeito alegar que a vítima tinha colocado pouco sal no macarrão. Indignado ele bateu a cabeça da mulher na parede e ainda tentou jogar ela no fogo, mas não conseguiu.

Foto ilustrativa/Reprodução: Internet

De acordo com relatos da vítima à Polícia Militar (PMMG) o suspeito estaria embriagado e essa não foi a primeira vez que ele foi violento. O homem fugiu do local.

Os militares orientam à vítima, que recursou atendimento médico, para que ela busque uma medida protetiva contra o suspeito. A PM segue no rastreamento.

Com Itatiaia