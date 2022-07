Mineira viraliza na internet após sarrada no ar em festa na piscina

Marconne Silva de 22 anos é a dona da sarrada mais famosa do momento. Natural de Viçosa, a jovem viralizou na última semana com uma performance em uma poolparty. No vídeo, a dançarina aparece com uma performance que arrancou aplausos e gritos de quem assistia.

A jovem Marconne Silva viraliza com sarrada no ar em piscina em Viçosa — Foto: Reprodução/Instagram

Em entrevista ao g1, a artista informou que dança desde os 8 anos de idade, começou a fazer coreografias na internet e não esperava a repercussão do vídeo.

"Com este vídeo que me surpreendeu a repercussão, já surgiram várias oportunidades, participei de programa nacional, gravei vários clipes e o último foi o lançamento da bola da Copa do Mundo".

Luta contra o preconceito

Marconne informou à reportagem que através dos vídeos, se tornou influencer digital e ajuda outras mulheres na aceitação do próprio corpo.

"Com o crescimento dos seguidores no Instagram, acabei ajudando outras mulheres a se aceitarem como são, a aceitarem seus corpos e dar a cara a tapa nessa sociedade padrão. Tenho usado as redes sociais para dar forças e encorajar outras mulheres de que elas podem ser quem elas quiserem".

Segundo a dançarina, foi uma surpresa o vídeo viralizar e hoje em dia ela colhe os frutos e conta com uma assessoria para cuidar da carreira.

Com g1