Traficante atira em colega de trabalho da namorada por ciúmes em BH

Um jovem de 23 anos foi baleado por um traficante na madrugada desta quarta-feira (6), no bairro Pindorama, na região Noroeste de Belo Horizonte. O motivo seria um suposto envolvimento da vítima com o namorado do criminoso. Em perseguição policial, um dos suspeitos foi morto.

Foto ilustrativa/Reprodução: Internet

Tudo começou quando o jovem estava em um bar na rua Flor de Alecrim, em companhia de amigos, quando apareceu um carro de cor vermelha com quatro ocupantes. Dois homens desceram e atiraram contra essa vítima, que foi encaminhada para o hospital Odilon Behrens, em princípio, sem risco de morrer.

A testemunha disse à PM que, até pouco tempo atrás, a vítima trabalhou com uma jovem em uma farmácia na região Oeste de BH. A amizade teria provocado ciúmes no namorado dela, que seria traficante do Aglomerado Morro das Pedras. Então, ele passou a ameaçá-lo de morte.

Por conta das ameaças, ele foi para o interior de Minas, onde ficou por cerca de um mês. Ao retornar, começou a ser monitorado pelo rival.

Na sequência da ocorrência, um carro de cor vermelha foi visto pela polícia na Via Expressa, nesta madrugada, a caminho de Contagem. Militares desconfiaram dos ocupantes e perseguiram o veículo.

Houve troca de tiros: um dos quatro ocupantes foi baleado pela PM e morreu. Uma arma de fogo foi apreendida. Três comparsas estavam no veículo e fugiram a pé.

Com Itatiaia