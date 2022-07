Bebês gêmeos são encontrados mortos embaixo de fogão em Ribeirão das Neves

Dois irmãos gêmeos, de apenas um ano, foram encontrados mortos embaixo de um fogão, sujos de óleo de cozinha, dentro de casa, no bairro Sônia, em Ribeirão das Neves, na tarde dessa quinta-feira (7). Segundo a Polícia Militar (PM), a mãe das crianças, de 20 anos, havia saído para levar os outros dois filhos mais velhos para almoçar na casa da avó.

Foto: Reprodução Internet

Ela foi presa por abandono de incapaz.

Segundo a perícia da Polícia Civil, a possível causa da morte foi a queda do fogão em cima dos bebês, já que ambos apresentavam marcas idênticas no tórax. O perito que atendeu o caso ainda informou que novos exames poderiam ser realizados no Instituto Médico Legal (IML).

Entenda

Quem acionou a PM e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi a tia das vítimas, às 16h46. Aos militares, a jovem, de 20 anos, contou que saiu de casa por volta de 12h30 com os filhos mais velhos e, quando retornou, às 15h30, encontrou as crianças caídas ao lado do fogão e sujas de óleo de cozinha.

Ela informou, ainda, que a substância estava fria, porque a panela estava em cima de uma boca com a chama desligada.

Ao perceber a situação, a mulher pegou um dos meninos gêmeos no colo e levou até a casa da mãe dela, para saber se ele estava vivo ou morto. Quando a avó constatou que a criança já tinha falecido, a mulher pediu à tia que retornasse com o bebê para casa e o colocasse de volta no local em que foi encontrado.

Enquanto isso, ela iria tomar um banho, na residência da avó das crianças, para se apresentar à PM. A mulher não estava em casa quando os militares e a equipe do Samu chegaram. A médica do serviço médico constatou a morte dos bebês e informou que eles já apresentavam rigidez cadavérica.

A mãe apareceu para falar com os agentes após se recuperar da situação. Os policiais que registraram a ocorrência informaram que a mulher corria risco de linchamento por “moradores exaltados” da comunidade local.

Em depoimento à PM, a avó das crianças informou que a filha chegou com um dos bebês no colo, foi tomar banho, enquanto ela ia até a casa onde eles viviam para averiguar a situação. Quando viu que o irmão gêmeo também estava morto, saiu da residência e ficou aguardando os policiais militares.

Já o pai das crianças descobriu a situação quando chegou do trabalho. Ele relatou que a esposa “corrigia os bebês de forma firme, mas sem maus tratos”, como diz o boletim de ocorrência.

Os corpos das vítimas foram levados para o IML e a mãe delas está presa. O caso foi encaminhado à delegacia.

Da Redação com OTempo