Saiba quem é Isadora Murta, mineira que pode representar o Brasil no Miss Universo

Difundir os benefícios da educação é uma das principais missões de Isadora Murta, mineira classificada entre as top 5 do Miss Universo Brasil deste ano. Natural de Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte, a modelo de 24 anos participará da final do concurso em São Paulo na próxima sexta-feira (15). Mas, afinal, quem é Isa Murta?

Foto: Divulgação/Redes Sociais

Isadora participou do Miss Minas Gerais em outubro do ano passado e, pela segunda vez, representa o estado em busca de ser a próxima Miss Universo Brasil. A evolução é perceptível: na experiência anterior, ela figurou entre as top 10 no país e, neste ano, já está entre as top 5.

Neste ano, a grande final tem como palco a capital paulista. Além de Isa, Alina Furtado (Rio Grande do Sul), Luana Lobo (Ceará), Mia Mamede (Espírito Santo) e Rebeca Portilho (Amazonas) estão na disputa pelo título. Durante quatro dias, elas serão avaliadas em desempenho, conhecimento e desenvoltura.

Muito além da beleza

Em conversa com o BHAZ, a mineira conta que começou a trabalhar como modelo aos sete anos. Logo na primeira competição, conquistou o primeiro lugar no pódio, mesmo sem pretensões. Desde então, começou a sonhar com o “Mundo Miss” e recebeu inúmeros convites para se profissionalizar.

Apesar de acreditar no sonho da filha, os pais de Isadora sempre a guiaram para o caminho do estudo. Graduada em Administração pela UFV (Universidade Federal de Viçosa), ela explica à reportagem que a educação sempre foi uma prioridade dentro de casa.

“Ser Miss vai muito além da beleza estética. Então, eu decidi que tocar outros aspectos da minha vida era prioridade. Foquei principalmente na parte acadêmica, para me desenvolver até o momento em que estivesse preparada para representar as mulheres mineiras e brasileiras”, explica a candidata.

Mesmo antes de buscar o título de Miss Universo, a carreira de modelo sempre acompanhou Isadora. Ela lembra que, desde pequena, a família revertia o dinheiro que ela conquistava nela mesma, sobretudo para arcar com o deslocamento para as competições. Aos 16 anos, ela abriu com o pai um negócio de compra e venda de veículos que serviu como investimento familiar. Nessa empreitada, ajudava a gerar renda dentro de casa.

Os próximos desafios

Ao longo da competição, a seleção das misses foi realizada em formato de casting e durante várias etapas, todas online, elas passaram por testes de vídeo, idioma, conhecimentos e oratória. Inicialmente eram 26 misses, na fase posterior, 16, depois, 10, e agora, cinco.

A próxima etapa do concurso terá um desfile de biquíni e de gala, além de perguntas e respostas no palco. “Mais uma vez, terei a oportunidade de mostrar quem sou. Tenho certeza de que vou aproveitar muito a experiência para evoluir”, adianta a modelo. Caso vença e se torne Miss Brasil, Isadora Murta tem o sonho de representar o país no Miss Universo.

“Quero usar o meu espaço e a minha visibilidade para divulgar projetos em que eu acredito, principalmente voltados para a educação. Eu me desenvolvi através da educação, então quero isso para os jovens também. Acredito que a educação transforma tudo”. De acordo com a mineira, o Miss Universo acontece no final de 2022. Ainda não divulgaram data e local, mas as expectativas já são grandes.

Futuramente, Isa ainda espera fazer um mestrado e criar uma marca própria voltada para a beleza. “Meu sonho é pisar no palco, representar o nosso país que tem tantas pessoas guerreiras. É uma oportunidade de mostrar a nossa cultura. Também ocorre uma imersão durante o confinamento, dá a chance de conhecer meninas de todos os lugares do mundo. Peço para que todos sonhem junto comigo”, finaliza Isa Murta.

