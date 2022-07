Segundo ANP, gasolina comum cai 82 centavos em uma semana em Minas

O preço médio do litro da gasolina comum caiu, em média, 82 centavos nos postos de combustível de Minas Gerais na última semana. Isso representa uma queda de pouco mais de 11%, conforme levantamento da Agência Nacional do Petróleo (ANP).

Foto: Reprodução/Internet

Os dados divulgados hoje mostram que, na semana de 26 de junho a 2 de julho, o preço médio da gasolina em 555 postos de combustível de Minas Gerais era de R$ 7,39 - sendo o preço mais alto encontrado de R$ 8,23 e o mais baixo, de R$ 6,87.

Já na semana que começou no domingo (3), o preço médio da gasolina comum no estado, ainda de acordo com a ANP, ficou em R$ 6,57. O menor preço encontrado no estado é de R$ 5,69 no litro do combustível e, o maior, R$ 7,95.

Confira o preço da gasolina em Minas, na última semana:

12 a 18 de junho: R$ 7,46

19 a 25 de junho: R$ 7,61

26 de junho a 2 de julho: R$ 7,39

3 a 9 de julho: R$ 6,57

Queda no preço dos combustíveis

A queda no preço da gasolina ocorre pela segunda semana consecutiva, depois que o governo federal determinou a isenção de cobrança de impostos que incidem sobre o preço do combustível - Cide e PIS/Cofins.

Outra medida que contribuiu para a redução do preço da gasolina foi a PEC aprovada pelo Congresso Nacional que determinou a redução do ICMS em todos os estados para 18%.

Com Itatiaia