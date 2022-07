Menino de 7 anos morre atropelado ao andar de bicicleta em rua

A diversão de um menino de cerca de 7 anos foi interrompida, na noite desta sexta-feira (8), depois que ele ser atropelado por um carro e morrer enquanto andava de bicicleta em rua próxima de sua casa, no bairro San Genaro, em Ribeirão das Neves, na região metropolitana de Belo Horizonte.

Vítima estava andando de bicicleta nas proximidades de uma praça quando acabou atingida por um carro de passeio — Foto: REPRODUÇÃO / GOOGLE STREET VIEW

Segundo as informações iniciais do Corpo de Bombeiros, eles foram acionados no início da noite na rua Ruth Brandão Azeredo. A Polícia Militar (PM) foi a primeira a chegar ao local, tendo solicitado o apoio de um helicóptero de resgate.

Entretanto, antes mesmo dos militares dos bombeiros chegarem com a aeronave no local, a morte do garoto acabou sendo confirmada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A perícia da Polícia Civil foi acionada para fazer os levantamentos iniciais e o rabecão é aguardado no local para recolher o corpo.

"Só quero esquecer esse dia", diz testemunha do acidente

A reportagem de O TEMPO conversou, por telefone, com a pessoa que acionou o socorro após o acidente, um homem de 52 anos que trabalha perto do local e preferiu não ser identificado. Ele conta que a via é bastante movimentada e, por estar perto de uma praça, está sempre cheia de crianças.

"Costuma ter muito acidente aqui, passa muito carro e, por ter essa área de lazer, a pracinha, está sempre cheio de menino na rua. Foi muito triste o que aconteceu. Estou muito abalado e só quero esquecer esse dia", disse, emocionado, o homem que testemunhou o ocorrido.

Ele disse não saber detalhar como o acidente ocorreu, pois estava de costas para a rua na hora do atropelamento. "Só vi depois que ele já estava lá, caído no chão, e chamei o Samu. Acho que o menino é morador aqui do bairro, mas não conheço a família. O motorista do carro ficou no local, mas não sei dizer muita coisa", completou a testemunha.

Com O Tempo