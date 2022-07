Mulher de 62 anos persegue suspeitos roubo e ajuda polícia a detê-los em BH

Uma mulher, de 62 anos, ajudou a polícia a prender três suspeitos de roubo após persegui-los no bairro Sagrada Família, na região Leste de Belo Horizonte, na última quinta-feira (7).

Foto: Google Street View

Segundo boletim de ocorrência, a vítima, que estava acompanhada de uma amiga, contou que saiu da residência por um período de 1 hora e, que após manobrar o carro para entrar na garagem e acionar o controle do portão para abri-lo, avistou uma pessoa desconhecida dentro do imóvel.

Assustada, ela perguntou o motivo do homem estar ali, momento que ele colocou a mão na camisa, dando a entender que estava armado. De acordo com ela, “em tom ameaçador”, o homem disse que ia embora, saiu do local e foi em direção a um veículo onde estava outro rapaz parado.

Eles fugiram do local em alta velocidade em direção a avenida Petrolina, momento que ela pegou seu carro, junto com a outra mulher, e foi atrás do veículo. Durante a perseguição, a vítima conseguiu anotar a placa do automóvel e repassar para a PM. Graças aos dados obtidos por ela, os militares conseguiram localizar o veículo e deter os suspeitos.

Conforme registro policial, o trio recebeu voz de prisão pelo crime de roubo, visto que um dos suspeitos colocou a mão na camisa em “tom de ameaça” para fugir do local. Em rastreamento, a corporação encontrou uma réplica de arma de fogo escondida no assoalho do banco do passageiro do veículo usado na fuga. A arma foi apreendida.

À polícia, o trio apresentou versões contraditórias sobre o crime e não explicou para onde estava indo. Um deles, que estava conduzindo o carro, resolveu então confessar o crime. No entanto, os outros dois disseram que não iriam se manifestar “sobre mais nada” e que permaneceriam em silêncio.

Com Itatiaia