Gasolina tem queda de quase 20% em MG e é encontrada por até R$ 5,64

O motorista da região metropolitana de Belo Horizonte tem motivo para comemorar: o preço da gasolina comum abaixou 19,99% desde o mês passado. Um levantamento do site Mercado Mineiro, em parceria com o aplicativo comOferta, mostrou que o combustível pode ser encontrado por até R$ 5,64 nos postos da Grande BH.

Foto ilustrativa/Reprodução: Internet

A pesquisa consultou 180 estabelecimentos, entre 7 e 10 de julho. Entre os postos na região analisada, o menor preço encontrado da gasolina comum foi R$ 5,64 e, o maior, R$ 6,65, uma variação de 17,91%. Quando comparado a 10 de junho deste ano, o preço médio da gasolina comum reduziu 19,99%, ou R$ 1,49, tendo antes o valor de R$ 7,44 e atualmente de R$ 5,95.

Feliciano Abreu, presidente do Mercado Mineiro, credita a boa notícia à redução do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) e dos impostos federais, que foram zerados. Apesar disso, o consumidor deve continuar atento e priorizar os postos mais baratos. Conforme explica, isso estimula c concorrência e faz com que os estabelecimentos alinhem seus próprios valores ao restante do mercado.

Gasolina é mais vantajosa que etanol

Uma pesquisa anterior, divulgada no último dia 27, apontou que o etanol era mais vantajoso que a gasolina comum na região metropolitana de BH. À época, o menor preço encontrado foi de R$ 4,28, e o maior de R$ 5,35, com uma variação de 25%. O preço médio do combustível correspondia a 65% do preço da gasolina, o que tornava seu consumo benéfico.

No levantamento atual, o cenário muda um pouco. O menor preço encontrado entre os postos pesquisados foi de R$ 4,48 e, o maior, de R$ 5,15, com uma variação de 14,96%. Na comparação realizada com o dia 10 de junho de 2022, foi apontando que o preço médio do etanol caiu 9,16%, sendo que o valor médio era de R$ 5,17 e passou a ser de R$ 4,70.

Acontece que a queda da gasolina tornou o etanol inviável para o bolso do motorista. Atualmente, o preço médio do combustível corresponde a 79% daquele encontrado para a gasolina comum. “O etanol continuou caindo, mas a queda da gasolina foi muito forte. Então, o consumidor precisa avaliar no posto que vai abastecer. Não se deve relaxar em hipótese alguma, porque o preço mais em conta da gasolina não vai resolver completamente a vida de ninguém”, pontua Feliciano.

Preço do diesel preocupa

Se você frequenta o mercado, já notou que o valor de praticamente todo alimento sofreu altas consideráveis nos últimos tempos. Um dos culpados é o aumento do diesel, combustível utilizado pelos caminhões no transporte das mercadorias. Feliciano explica que encher o tanque está cada vez mais complicado para esses profissionais.

“O diesel é supervalorizado no mercado externo e, nos preços atuais, o caminhoneiro gasta mais de R$ 6 mil para encher o tanque. É importante ter em mente que não é igual ao carro de passeio. E essa alta acaba gerando impactos no cotidiano, como no preço do leite e do feijão. Tudo encarece, porque precisa do caminhão e do trator pra transportar”, esclarece.

O preço médio do litro do diesel subiu 9,94%, ou R$ 0,69, nos últimos 30 dias, indo de R$ 6,94 para R$ 7,63. Em comparação entre janeiro de 2021 e julho de 2022, o preço médio do combustível subiu 98%, ou R$ 3,78, de R$ 3,85 foi para R$ 7,63. O menor preço do litro do diesel nos postos consultados foi de R$ 7,24, e o maior R$ 8,09, variando 11,74%.

Com BHAZ