Brinquedo de parque de diversões trava e fere oito pessoas em Minas

Um acidente em um parque de diversões deixou ao menos oito pessoas feridas em Monte Carmelo, no Triângulo Mineiro, na noite de ontem (10). O equipamento usado no evento Expomonte ficou travado na vertical, causando a queda das pessoas. A Polícia Civil instaurou inquérito para investigar o caso.

Foto: Reprodução/Internet

O brinquedo que leva o nome de barca travou com crianças e adultos dentro. De acordo com o Corpo de Bombeiros, uma pane causou o acidente. Os militares foram acionados para uma vistoria técnica, por volta das 21h15 de ontem. O local foi interditado para perícia da Polícia Civil.

Vídeos que circulam pelas redes sociais mostram o desespero das pessoas que estavam dentro e fora do brinquedo. Em determinado momento, com o equipamento na vertical e cheio de pessoas, ele começa a se movimentar. As pessoas gritam e tentam tirar quem ainda estava preso no brinquedo. As vítimas foram levadas ao pronto-socorro do município.

Por meio de nota (leia abaixo na íntegra), a Expomonte disse que as pessoas encaminhadas ao pronto-socorro “passam bem” e sem “ferimentos graves”.

A Polícia Civil informou, por meio de nota (leia abaixo na íntegra), que as vítimas tinham idades entre 7 e 17 anos. A corporação disse que foi instaurado um inquérito “para apurar os fatos e informa que, dois funcionários do parque, de 36 e 37 anos, foram conduzidos à delegacia”. Além disso, a polícia afirma que ainda não localizou o proprietário do parque.

Nota da Expomonte

“De acordo com as informações repassadas pelo pronto-socorro municipal, em relação ao acidente ocorrido no parque de diversões que se encontra no parque de exposições, as pessoas atendidas passam bem e foram atendidas e avaliadas pelos médicos, e foi constatado que se encontram sem ferimentos graves, e alguns já foram liberados.

O que de diversões já se encontra interditado e isolado, e foram acionados a perícia da Polícia Civil e Corpo de Bombeiros, para averiguação das causas. Agradecemos a todos os brigadistas, seguranças, equipe médica, Polícia Militar, Defensoria Pública e equipe organizadora pela rapidez no atendimento”.

Nota da Polícia Civil

“Seguem as informações demandadas: A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), tão logo acionada, deslocou a perícia criminal, ontem (10/7), ao Parque de Exposições, em Monte Carmelo, onde foram realizados os primeiros levantamentos. As vítimas, com idades entre 7 e 17 anos, foram encaminhadas para atendimento médico, acompanhadas de seus representantes legais, no Pronto Socorro Municipal. A Polícia Civil instaurou Inquérito Policial para apurar os fatos e informa que, dois funcionários do parque, de 36 e 37 anos, foram conduzidos à delegacia, onde são ouvidos pela Autoridade Policial; já o proprietário do parque ainda não foi localizado. A investigação está em andamento”.

Com BHAZ