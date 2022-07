Bombeiros resgatam égua grávida que caiu em bueiro no interior de Minas

O Corpo de Bombeiros resgatou uma égua grávida que ficou preso dentro de um bueiro em Montes Claros nesse último domingo (10). O animal estava “caído a cerca de 1,5 metro” quando foi encontrado e tinha apenas as patas traseiras para fora do fosso. Ela foi salvo e apresentou apenas pequenos ferimentos no corpo.

Foto: CBMMG / Divulgação

“Após realizarem uma avaliação do local, com vista a minimizar os riscos presentes, os militares solicitaram o apoio de uma pá carregadeira, que se encontrava próximo ao local realizando uma obra de infraestrutura, e então o animal foi amarrado pelas patas traseiras, sendo içado controladamente do interior do bueiro”, diz nota.

“Considerando o risco iminente de novos acidentes no local, em virtude da falta de uma tampa do bueiro, foi colocado uma manilha sobre o bueiro até que fosse realizada uma obra de reconstrução da estrutura”, completa a corporação.

Com O Tempo