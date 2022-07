IBGE: consumo de cigarro e álcool é cada vez maior entre jovens de até 13 anos

O consumo de cigarro e bebidas alcoólicas entre adolescentes e pré-adolescentes é cada vez mais comum em Belo Horizonte. É o que mostram os números da Pesquisa Nacional de Saúde Escolar (PeNSE), divulgada pelo IBGE nesta quarta-feira (13). Para o levantamento, foram entrevistados quase 26 mil alunos do 9º ano do Ensino Fundamental na capital, e a pesquisa apresenta a comparação nas respostas entre 2009 e 2019.

Foto ilustrativa/Reprodução: Internet

O trabalho, entretanto, é dividido ainda entre os números gerais e recortes por gênero e tipo de instituição - pública ou privada. Em 2009, 23,8% dos jovens já havia experimentado cigarro ao menos uma vez, e em 2012, 56,3% deles confirmou ter consumido alguma bebia alcoólica na vida.

Anos anos depois, os números cresceram, e reforçam a preocupação com esse público em BH. Em 2019, segundo o IBGE, 24% dos alunos do 9º ano disseram já ter fumado, e 62,1% já provaram bebida alcoólica.

As comparações por gênero são sutis, mas também relevantes. Isso porque, nesse período, o consumo de cigarro diminui apenas com os meninos - de 22,4% para 21,1%. Para as meninas, o número passou de 25% para 26,7%. Quando o assunto é bebida alcoólica, ambos aumentaram o consumo: entre os meninos, subiu de 54% para 57,2%; e entre as meninas, de 58,4% para 66,5%.

Por fim, a pesquisa ainda é mais uma prova de que a realidade é totalmente diferente quando comparamos o ensino público com o privado. Na rede particular, o consumo de cigarro caiu de 17,9% para 16,3%; enquanto na rede pública, subiu de 25,1% para 26,9%. As bebidas, entretanto, estão mais presentes em todos os ambientes: aumento de 54% para 60,2% de consumo entre alunos de escolas particulares; e de 57% para 62,7% na rede pública.

Com Itatiaia