Vazamento de amônia em fábrica de alimentos deixa 27 funcionários intoxicados em Minas

Um vazamento de amônia intoxicou um grupo de funcionários em uma fábrica de alimentos em São Sebastião do Oeste, na região Centro-Oeste de Minas. Inicialmente, o Corpo de Bombeiros afirmou que seriam 15 vítimas, mas a empresa revelou, em nota oficial, que 27 pessoas receberam atendimento médico.

Foto: Reprodução/Internet

O episódio ocorreu por volta das 19h de ontem. Duas equipes dos bombeiros de Divinópolis atenderam a ocorrência e o vazamento na Avivar Alimentos foi controlado. No local, os militares e o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) prestaram atendimento aos funcionários.

Ninguém ficou gravemente ferido. Em nota enviada ao BHAZ (leia abaixo na íntegra), a Avivar informa que providenciou a imediata evacuação das áreas próximas ao local do vazamento. Dos 27 funcionários que receberam atendimento, 26 foram liberados ainda durante a noite “após período de observação e melhora do quadro”. Um funcionário segue internado, mas sem risco de vida.

Nota da Avivar Alimentos na íntegra

“A Avivar Alimentos informa que, na noite de ontem, 13/07, houve um incidente com vazamento de amônia, em sua unidade fabril localizada em São Sebastião do Oeste-MG.

Como procedimento padrão, a imediata evacuação das áreas próximas ao local do vazamento foi executada. Todos colaboradores que tiveram contato com a substância, receberam os primeiros atendimentos no ambulatório interno da unidade e o SAMU foi acionado para apoio.

Entre os vinte e sete funcionários encaminhados para atendimento externo, em pronto atendimentos e unidades hospitalares, em São Sebastião do Oeste e Divinópolis, vinte e seis foram liberados ainda durante a noite, após período de observação e melhora do quadro. Um colaborador permanece internado, em observação, mas sem risco eminente.

A empresa, com o compromisso por zelar pela saúde, bem-estar e segurança do trabalhador, está despendendo toda atenção e auxílio necessário aos envolvidos, inclusive designando funcionários para fazer o acompanhando ao colaborador internado e aos que já estão em casa.

A Avivar, que há 23 anos atua no segmento alimentício, lamenta o ocorrido e reforça o seu compromisso com a segurança de todos os seus colaboradores.

São Sebastião do Oeste, 14 de julho de 2022.”

Com BHAZ