UFMG é listada entre as 10 melhores universidades da América Latina; veja o ranking

Sete instituições brasileiras estão entre as dez melhores melhores universidades da América Latina segundo a publicação britânica Times Higher Education (THE). O Brasil é o país com mais instituições de ensino no ranking, que tem seis universidades mineiras no top 100.

Foto: Reprodução/Internet

A lista é liderada pela Pontifícia Universidade Católica do Chile, que ocupa a primeira colocação pelo terceiro ano consecutivo. A instituição é seguida por três universidades do estado de São Paulo - USP, Unicamp e Unifesp.

A Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) foi do quinto lugar, que ocupou por dois anos seguidos, para a nona colocação. Outras cinco universidades mineiras, todas públicas, figuram entre as 100 melhores da América Latina: Universidade Federal de Viçosa (19ª), Universidade Federal de Lavras (24ª), Universidade Federal de Uberlândia (47ª), Universidade Federal de Ouro Preto (64ª) e Universidade Federal de Juiz de Fora (74ª).

Além de ser o mais representado no top 10, o Brasil é o país com mais instituições no ranking. Ao todo, são 72 universidades brasileiras, seguidas por 30 instituições chilenas, 29 colombianas e 26 mexicanas.

No ranking foram avaliadas 197 instituições de 13 países. Entre os critérios avaliados nas universidades estão o ensino, o desenvolvimento de pesquisas, transferência de conhecimento e perspectivas internacionais das universidades.

As dez melhores universidades da América Latina segundo a Times Higher Education:

1ª - Pontifícia Universidade Católica do Chile

2ª - Universidade de São Paulo (USP)

3ª - Universidade de Campinas (Unicamp)

4ª - Universidade Federal de São Paulo (Unifesp)

5ª - Instituto de Tecnologia de Monterrey (México)

6ª - Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)

7ª - Universidade do Chile

8ª - Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)

9ª - Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)

10ª - Pontifícia Universidade Católica do Rio (PUC-Rio)

Com Itatiaia