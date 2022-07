Após bombeiros encerrarem buscas, voluntários continuam e pai acha menina desaparecida em cafezal

Uma criança de 1 ano e 8 meses, que estava desaparecida em um cafezal no Sul de Minas, foi encontrada após 14 horas de buscas, na noite de ontem (14). O caso mobilizou o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar, em Campestre, durante todo essa quinta-feira. A família suspeitava de sequestro.

Após suspensão das buscas por equipes especializadas, a família e voluntários seguiram à procura da criança, e o pai a encontrou cerca de 30 metros do local de desaparecimento, em meio a arbustos.

Segundo o registro policial, ao percorrer o mesmo caminho após um dia inteiro de buscas, o pai gritou pelo nome da filha e a ouviu respondendo. A pequena não apresentava sinais de fadiga ou estresse, ela estava calma diante da situação, mesmo sem comida ou hidratação após tantas horas desaparecida.

Ainda de acordo com a PM, a criança foi encontrada sem as calças e fralda, com alguns arranhões nos glúteos, em meio a arbustos com espinhos. Mas estava sem sangramentos ou outras lesões. Ela foi encaminhada a um pronto-socorro, onde foi examinada e passa bem.

Família suspeitava de sequestro

Funcionários que trabalham no cafezal contaram às autoridades terem visto um homem desconhecido, de moto, próximo do local onde a criança sumiu. A polícia, no entanto, não localizou a pessoa em questão.

Os bombeiros então foram acionados para auxiliar nas buscas, já que se tratava de uma fazenda de café longe do centro da cidade. A operação contou com mais de 40 pessoas, entre militares e trabalhadores do local.

A aeronave Arcanjo e um drone operacional sobrevoaram toda a área próxima ao local em que a garotinha havia sido avistada pela última vez. Um cão de farejador também foi utilizado para auxiliar as buscas em uma área verde.

O BHAZ entrou em contato com a Polícia Civil para saber se haverá uma investigação do caso. Assim que o órgão responder, a matéria será atualizada.

