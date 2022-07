Minas Gerais vive problema de desabastecimento de insumos básicos e medicamentos. O secretário de Estado de Saúde Fábio Baccheretti confirmou a situação e apontou que isso é um "problema global".

Foto ilustrativa/Reprodução: Internet

O secretário disse, em entrevista à Rádio Itatiaia nesta sexta-feira (15), que a escassez de alguns produtos impacta no preço. “O preço do soro está passando de R$ 5 para mais de R$ 60. Isso é um problema muito relacionado ao mercado mundial, especialmente ao lockdown da China, que deu uma desequilibrada grande. Mas agora estamos vendo um reequilíbrio”, ressaltou.

Para tentar minimizar o problema, Baccheretti diz que hospital da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig) fazer remanejamento de estoques.

“Estamos junto com os hospitais da Fhemig, que é a fundação hospitalar, são 19 hospitais que têm um grande estoque e a gente sempre vai socorrendo alguns hospitais, como fizemos com a Santa Casa de Belo Horizonte no caso do contraste. Mas, certamente, não temos muito o que fazer, porque é o mesmo mercado e a questão é falta do insumo e não falta de recurso de dinheiro. A gente vem tentando ajudar com a nossa rede”.

Baccheretti lembrou ainda que situação semelhante ocorreu no pico da pandemia. “Isso aconteceu na pandemia com máscara, com luvas, com alguns antibióticos e estamos vendo esse reflexo até hoje, mas a expectativa nossa é que seja normalizado”.

Da redação com Itatiaia