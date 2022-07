Vem aí o 14º Festival Cipó Cultural, programe-se!

O Festival Cipó Cultural é um evento consagrado com 13 edições já realizadas, idealizado por Flávio dos Santos (Cuta). Ao longo dos anos foi palco de diversas manifestações artísticas e culturais, tendo recebido, artistas locais e também artistas mineiros conhecidos nacionalmente, como Maurício Tizumba e Sérgio Pererê.

O festival fomenta o fortalecimento da cultura da região, através da valorização das manifestações artísticas, tradições culturais locais e atividades das diferentes formas de arte desenvolvidas em nosso município, contemplando dança, teatro, manifestações tradicionais, música, etc.

Este ano o Festival Cipó Cultural está em sua 14ª edição e mantém seu compromisso de valorizar a produção cultural local e apresentar a riqueza cultural do nosso município para moradores e turistas.

O evento será realizado entre os dias 8 a 14 de agosto de 2022 no Centro Comercial da Serra do Cipó (Praça pública), com oficinas nas escolas públicas da Serra do Cipó e 3 dias de atrações culturais, pretendendo atingir 10 mil pessoas de forma direta.

Programação

A programação do evento busca atender aos objetivos deste projeto, valorizando artistas locais e abrindo espaço para estes apresentarem sua produção. Também procura promover o intercâmbio cultural trazendo algumas atrações de fora do município, com o objetivo enriquecer, ainda mais, a cultura produzida localmente. Ainda é nosso objetivo a diversidade artística, apresentando uma programação que contempla dança, performances, teatro, manifestações religiosas e tradicionais e música em diferentes estilos.

Mais informações

A região da Serra do Cipó, onde está inserido o município de Santana do Riacho, é conhecida pela sua diversidade biológica e suas riquezas naturais que incluem belas paisagens naturais exuberantes e cachoeiras, sendo assim um conceituado destino turístico de natureza.

Nos meses quentes há intensa visitação, porém, nos meses mais frios há uma queda na procura da região como destino turístico.

O Cipó Cultural é um evento que tradicionalmente ocorre nesse período de baixa visitação e se configura como um produto turístico e cultural que desperta o interesse de pessoas em visitar a região aumentando o fluxo turístico no período de baixa temporada.

Por esse motivo, surge a proposta de um evento cultural no qual as manifestações artísticas da região possam ser apresentadas à comunidade e aos visitantes, unindo a valorização da cultura local com o turismo cultural como propulsor econômico. Essa iniciativa é ainda uma resposta ao esforço de alguns grupos e produtores culturais locais que realizam oficinas com crianças, jovens e adultos buscando manter viva a identidade e tradição dos seus antecessores

Onde fica:

com ASCOM 14º Festival Cipó Cultural