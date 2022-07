Travesti é internada em estado grave após ser esfaqueada durante programa sexual

Uma travesti foi esfaqueada e espancada durante um programa sexual em Betim, na madrugada desta sexta-feira (15).

Foto: Reprodução Internet

Segundo a Polícia Militar, o crime aconteceu no bairro Parque Brasiléia. A travesti foi encontrada com o rosto ensanguentado e com um corte profundo na barriga. Ela estava consciente e disse para os policiais que aceitou fazer programa com dois homens e que, em determinado momento, eles começaram as agressões.

A vítima ainda tentou repassar alguns dados para os militares procurarem pelos suspeitos. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi até o local e levou a travesti para o Hospital Regional de Betim. A reportagem entrou em contato com a administração do hospital para atualizar o seu estado de saúde, mas a unidade não informa a condição de seus pacientes.

A ocorrência foi encerrada na Delegacia de Betim. Até o momento ninguém foi preso.

Da Redação com Otempo