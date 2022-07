BR-262 é liberada após interdição de 17h provocada por acidente com dois mortos

A passagem de veículos na BR-262, em Betim, na Grande BH, foi liberada por volta das 5h da madrugada deste sábado (16), 17 horas após o acidente com uma carreta bitrem carregada com álcool anidro e um caminhão tanque que matou duas pessoas. A batida ocorreu no sentido Triângulo Mineiro.

Foto: Reprodução/Internet

Apesar da liberação, o trânsito na região segue complicado no começo desta manhã, em razão o fluxo elevado de veículos.

Os corpos das duas vítimas foram retirados por volta das 17h16 dessa sexta-feira (15), e repassados para o rabecão da Polícia Civil.

Testemunha

O caminhoneiro Romildo da Silva, amigo de uma das vítimas, testemunhou o acidente. "Ele estava cerca de 100 m na minha frente, e vi só a explosão da carreta. Bateu de frente, explodiu, e o fogo já pegou. Não deu para fazer nada", relatou.

À Itatiaia, ele explicou que o trecho em que as duas carretas bateram de frente conta com uma obra, e uma pista em faixa dupla foi improvisada para passagem. Entretanto, Romildo acredita que o excesso de velocidade foi ainda mais decisivo no desfecho da tragédia.

"A outra carreta veio para a contramão e pegou ele de frente, não dava nem para frear. A pancada foi tão grande que explodiu os caminhões. Se ele viesse devagar, não tinha acontecido isso, independentemente da obra. Acho que o excesso de velocidade é muito grande", desabafou.

Ele ainda disse que o amigo, até o momento identificado apenas como Benedito, vai deixar saudades no grupo dos caminhoneiros.

"Era uma excelente pessoa, um amigão. Pai de família, um cara exemplar, fico muito triste de saber que a família dele vai receber uma notícia dessas", concluiu.

Por conta do acidente, ambos os sentidos da rodovia foram interditados. Além da remoção dos veículos, empresas e a concessionária responsável pelo trecho precisaram fazer o transbordo da carga. Estavam envolvidos uma carreta bitrem carregada com álcool anidro e um caminhão tanque.

Com Itatiaia