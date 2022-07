MG-418: acidente com três veículos mata uma pessoa e deixa cinco feridos

Um acidente entre três veículos no Km 134 da MG-418, entrada para Bias Fortes, Zona Rural de Teófilo Otoni, no Vale do Mucuri, matou uma pessoa e deixou cinco vítimas feridas.

Foto: Reprodução Internet/TV Imigrantes

A colisão aconteceu por volta das 8h da manhã deste sábado (16/7). De acordo com o Corpo de bombeiros, testemunhas e agentes de trânsito informaram que o acidente aconteceu depois de o veículo Chevrolet Prisma invadir a contramão e colidir com o automóvel Fiat Strada e, depois, bater no carro Nissan Kicks.

O condutor da pick-up Fiat Strada nada sofreu. Ele seguia de Carlos Chagas para Teófilo Otoni.

Já o Prisma que ia no sentido Teófilo Otoni/Nanuque estava com quatro ocupantes, duas mulheres e dois homens. O motorista, de 24 anos, morreu. Os outros três ocupantes ficaram em estado grave.

O corpo de bombeiros precisou interditar a pista nos dois sentidos para retirar o motorista que ficou preso entre as ferragens. Por duas horas, o trânsito ficou impedido e um grande congestionamento se formou na rodovia.

De Carlos Chagas para a cidade de Teófilo Otoni, também, estava o terceiro carro envolvido no acidente. Nele havia um casal. O condutor sofreu fratura em uma das pernas e a esposa que está grávida, ferimentos leves.

Todos os feridos foram encaminhados pelo SAMU ao hospital Santa Rosália, em Teófilo Otoni.

da Redação com EM