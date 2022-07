MGC-342: acidente com caminhonete mata três pessoas em Minas

Um grave acidente deixou três pessoas mortas e mais quatro feridas na manhã deste domingo (17/7), na MGC-342/BR-251, em Salinas, no Norte de Minas. Dois ocupantes do veículo e um ciclista que teria sido atingido pela caminhonete não resistiram aos ferimentos.

Foto: Reprodução Internet/Ascom CBMMG



De acordo com o Corpo de Bombeiros, por volta das 8h35 a corporação recebeu um chamado para atender uma ocorrência de capotamento de veículo. Chegando ao local, os militares se depararam com um veículo Toyota SW4 capotado e sete vítimas.

Segundo informações, o veículo seguia sentido BR-251 quando o motorista perdeu o controle da direção, vindo a capotar. Durante o acidente, a caminhonete atingiu um ciclista que passava pelo local.



Com o impacto, dois ocupantes do veículo, R.P.G.O. (32), e J.J.S. (17), morreram na hora. O ciclista, C.P.S. (59), chegou a ser socorrido pelo Samu, mas não resistiu.



As outras quatro vítimas, sendo elas o condutor J.S.Q. (42), A.K.D.B. (17), M.A.F.S. (22) anos, e A.S.S. (18), todas ocupantes da caminhonete, apresentavam traumas diversos e foram encaminhadas para o Hospital Municipal Dr. Oswaldo Prediliano Santana.



A Polícia Militar de Salinas compareceu ao local para os trabalhos de praxe e um perito da Polícia Civil realizou a perícia do local. A rodovia ficou interditada nos dois sentidos por duas horas.

Da Redação com EM