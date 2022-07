Desconto do ICMS nas tarifas de energia terá impacto de 12% em média, segundo Aneel

De acordo com a diretora-presidente da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), Camila Bomfim, além da redução média de 5% nos custos da energia gerada pelas Revisões Tarifárias Extraordinárias (RTEs), os brasileiros também terão a redução do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Produtos (ICMS) terá um impacto médio de 12% sobre as tarifas de energia.

Foto: Reprodução Internet

Da Redação com Agência Brasil