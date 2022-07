Minas investiga casos suspeitos de hepatite aguda misteriosa

Seis casos de pessoas menores de 17 anos afetados pela hepatite aguda misteriosa estão sendo investigados em Minas Gerais. A informação foi passada pela Secretaria de Estado de Saúde (SES/MG), nesta segunda-feira (18), com base na atualização feita na última terça-feira (12).

Foto ilustrativa/Reprodução: Internet

De acordo com a SES/MG, os casos foram notificados em quatro cidades: dois em Belo Horizonte; dois em Juiz de Fora; um em São João del-Rei; e um em Uberlândia. A pasta informou que aguarda os resultados dos exames e que todos os casos já foram comunicados ao Ministério da Saúde. São considerados “casos em investigação” aqueles que são notificados à vigilância e estão em avaliação pelas equipes de saúde, com a coleta de exames laboratoriais e seguimento clínico.

Ao todo, Minas já registrou 15 "casos sugestivos" de hepatite aguda misteriosa. Além dos seis em investigação, sete foram descartados, um foi classificado como suspeito e outro foi definido como "perda de seguimento". "É considerada perda de seguimento toda criança que se enquadre nos critérios iniciais de suspeição, mas que não apresente oportunidade adequada de investigação", esclareceu a SES/MG.

A doença

A síndrome clínica entre os casos identificados é a hepatite aguda (inflamação do fígado de forma abrupta) com enzimas hepáticas acentuadamente elevadas. Os vírus mais comuns que causam hepatite viral aguda (da hepatite A, B, C, D e E) não foram detectados em nenhum dos casos no Estado.

Os principais sintomas envolvendo a condição ainda desconhecida são dor abdominal e vômitos, acompanhados de alterações de enzimas hepáticas.

Da redação com Hoje em Dia