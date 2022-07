Corpo de mulher é encontrado dentro de carro com marcas de tiro, em Betim; marido é suspeito

Uma mulher de 31 anos foi encontrada morta dentro do carro, na madrugada de domingo (17), na rua Rio Doce, no bairro Brasiléia, em Betim. O marido dela é o principal suspeito. No carro, a polícia encontrou o celular da vítima e os documentos. Familiares disseram que o suspeito "é agressivo e controlador e tem várias passagens pela polícia."

Foto: Reprodução Internet

Conforme informações do boletim de ocorrência, a vítima estava no banco do motorista, um veículo Ford Fiesta de cor cinza, localizado pelos militares após denúncia e com as portas da frente abertas. O óbito foi constatado pelo Samu. A vítima foi atingida por quatro tiros, sendo um no rosto e outros três no peito.

Os familiares da vítima informaram à Polícia Militar que a mulher estava em um relacionamento "abusivo e muito conturbado" e que o casal estaria em fase de separação. A irmã da vítima disse, ainda, que o suspeito "é agressivo e controlador com várias passagens pela polícia." A família acredita que o crime tenha sido motivado pela recente separação e, também, por conta de um apartamento.

O suspeito ainda não foi localizado e nem a arma usada no crime.

Da Redação com Itatiaia