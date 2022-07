Acidente deixa motociclista morto na BR-040 na manhã desta quarta-feira

Um acidente envolvendo um carro, uma moto e um caminhão terminou com um motociclista morto no início da manhã desta quarta-feira (20) na BR-040 em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte. A colisão ocorreu na altura do km 530, no bairro Água Branca, perto do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-MG).

Foto: OTempo

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motociclista bateu na traseira do carro, caiu e foi atropelado pela carreta. O óbito foi constatado no local.

Por volta das 8h, estavam no local viaturas da concessionária Via 040, responsável pelo trecho, a PRF e também o rabecão da Polícia Civil para remover o corpo. O horário da ocorrência foi por volta das 6h30.

Pela última atualização da via 040, às 8h45, havia interdição parcial no sentido Rio de Janeiro com lentidão de 6 km. Às 8h50, a PRF informou que a via foi liberada, apesar do grande congestionamento no local.

Da Redação com OTempo