MG recebe orientações para vacinar crianças de 3 a 5 anos com Coronavac, mas ainda não divulgou calendário

Minas Gerais recebeu orientações do Ministério da Saúde para vacinar crianças de 3 a 5 anos com a CoronaVac, mas ainda não divulgou um calendário de aplicação.

De acordo com a nota técnica do Ministério da Saúde, a recomendação é que os estoques do imunizante sejam destinados, inicialmente, somente para crianças entre 3 e 4 anos e que a vacinação ocorra de forma gradual para todas as crianças imunossuprimidas de 3 e 4 anos, seguida pelas faixas etárias de 4 e depois 3 anos de idade.

Apesar da falta de data, Minas Gerais tem no estoque, segundo a Secretaria Estadual de Saúde (SES), 74.270 doses de Coronavac que ainda não foram distribuídas aos municípios. Elas poderiam ser aplicadas nos pequenos. No estado há 546.505 crianças de 3 a 4 anos de idade, segundo a Fundação João Pinheiro.

"Os municípios com disponibilidade de doses da vacina contra a COVID-19 Coronavac poderão iniciar a vacinação reforçando que deverão guardar a Dose 2 - D2 (para a administração da segunda dose - D2). Neste momento, as crianças a partir de 5 anos de idade, deverão ser vacinadas com a vacina Pfizer, nos esquemas já recomendados", informou a pasta.

Ainda conforme a SES, as vacinas que estão na Central Estadual da Rede de Frio (CERF) serão entregues às Unidades Regionais de Saúde e municípios de forma proporcional à estimativa de crianças de 3 a 4 anos. Para que essa distribuição aconteça , o estado aguarda por parte do Ministério da Saúde a disponibilidade de doses para o atendimento de 100% das crianças.

Belo Horizonte

Na última segunda-feira (18), Belo Horizonte informou que não há imunizantes da Coronavac suficientes para esta faixa etária.

Na capital, até o dia 15 de julho, 84,2% das crianças entre 5 e 11 anos se vacinaram com a primeira dose. Já 60,4% receberam a segunda dose.

