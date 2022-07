Idosa é atropelada ao descer de ônibus e tem parte do pé amputado

Uma idosa de 82 anos teve parte do pé amputado após ser atropelada ao descer de um ônibus nessa quarta-feira (20) no bairro Bernardo Monteiro, em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte. Imagens de câmeras de segurança mostram que Ozília Souza desembarcava quando o motorista da linha 002B (Circular Cidade Industrial) arrancou o veículo, a derrubando no chão e passando por cima do pé dela.

Foto: Reprodução/Internet

A idosa estava acompanhada da filha, Edilene Aparecida Souza, que disse ter gritado para o condutor parar, mas que foi ignorada. Ainda segundo a mulher, ele não teria parado para prestar atendimento.

Ao BHAZ, uma das netas de Ozília, Alessandra Cristina de Souza Pereira, disse que a avó foi levada ao Hospital Municipal de Contagem por um rapaz que mora na região. Ela precisou ser submetida a uma cirurgia e teve parte do pé amputado.

“Estamos todos muito abalados, minha tia que estava com ela está em estado de choque. Ela não consegue falar, não consegue comer, ela está se sentindo muito culpada. Tá todo mundo muito triste, sem saber como vai ser quando minha avó voltar pra casa. A gente precisa de apoio físico e financeiro, minha avó é muito ativa, tem uma filha deficiente auditiva que precisa de apoio”, desabafa.

Família deve tomar providências

Segundo Alessandra, a polícia também foi acionada pelo rapaz que levou a idosa ao médico, mas o motorista do veículo ainda não foi identificado. A família estuda a possibilidade de contratar um advogado para tomar a frente da situação.

“Ontem, quando a gente estava no hospital, minha prima entrou em contato com a empresa e disseram que iriam tentar localizar o motorista e fazer uma reunião com ele. Hoje, a empresa ligou para informar que o motorista não sabia o que tinha ocorrido e que iriam prestar toda a assistência necessária”, disse ela.

O BHAZ procurou a Transcon (Autarquia Municipal de Trânsitos de Transportes), que informou, em nota, que “tem conhecimento do caso e que está apurando a respeito com a empresa responsável pela linha 002B para tomar as medidas cabíveis”.

Com BHAZ