Foi preso nessa quinta-feira (21) por importunação sexual o vice-prefeito de Mateus Leme Anderson Wester de Sousa, mais conhecido como Andinho. Uma servidora da limpeza procurou a polícia depois de receber "dois tapas na bunda" do político.

Foto: reprodução / Facebook

Segundo a vítima, de 44 anos, ela trabalha como faxineira e copeira no Executivo e o vice-prefeito tem feito "brincadeiras das quais ela não gosta, como beijo no pescoço e tapa na bunda". Ela alega que já reclamou com ele sobre os episódios. Por volta da 8h20 dessa quinta, quando Andinho chegou na prefeitura, deu dois tapas na bunda da servidora, que manifestou sua indignação e procurou a polícia. Duas testemunhas teriam presenciado o fato.

Pessoas ouvidas pela polícia afirmaram que o vice-prefeito "sempre brinca com diversas funcionárias, com toques ou beijos", mas não sabiam se era com cunho sexual. Afirmaram, ainda, que "não perceberam maldade na ação dessa quinta-feira e que já presenciaram a faxineira reclamar da ação em outras vezes".

O político também compareceu à sede da polícia depois de ser alertado que a mulher foi registrar um boletim de ocorrência. Aos militares, Andinho disse ser homossexual e que "sempre brincou com a vítima, bem como com outras funcionárias, mas de forma respeitosa e carinhosa". Ele alega que nunca foi informado sobre a insatisfação da mulher com as brincadeiras.

O caso foi registrado na 2ª Delegacia de Mateus Leme e a denúncia encaminhada à Polícia Civil. Por meio de nota, a PC informou que "após análise dos fatos, a autoridade policial ratificou a prisão em flagrante do suspeito, que foi encaminhado ao sistema prisional e segue à disposição da justiça". A reportagem procurou a Prefeitura de Mateus Leme e o vice-prefeito, mas não teve as ligações atendidas.

Da redação com O Tempo