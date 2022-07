VÍDEO: onça-parda 'passeia' em frente a condomínio de Nova Lima

Câmeras de segurança de um condomínio no bairro Vila da Serra, em Nova Lima, na Grande BH, filmaram uma onça-parda andando nas redondezas do residencial na madrugada desta quinta-feira (21).

Foto: Reprodução/Internet

As imagens mostram que o animal passa em frente à portaria pela rua, sobe na calçada, para, atravessa a via e depois sai do alcance das câmeras.

Moradores do condomínio demonstraram preocupação e emitiram um comunicado alertando sobre a presença do bicho, pedindo "atenção" a todos principalmente em passeios noturnos (veja abaixo a íntegra do aviso).

O Corpo de Bombeiros informou que foi chamado para fazer a captura e que os militares vistoriaram, mas o animal não foi encontrado. A corporação disse ainda que as buscas pelo felino foram suspensas.

