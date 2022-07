Modelo fica com boca deformada e feridas após harmonização facial

Um modelo de Belo Horizonte ficou com o rosto deformado, inchaço e ferimentos que levaram a uma possível necrose na boca após fazer uma harmonização facial em Divinópolis, no Centro-Oeste de Minas Gerais, na semana passada. A família faz uma vaquinha online para fazer um tratamento, uma vez que, segundo a família, ele corre o risco de perder a boca. CLIQUE AQUI para acessar a vaquinha e ajudar.

Homem ficou com a boca ferida e com suspeita de necroses. — Foto: Arquivo Pessoal

"Tudo começou quando ele foi para Divinópolis a trabalho e foi oferecido a ele uma harmonização facial com parceria, já que ele é modelo e influencer digital. Ele conheceu a biomédica no dia de fazer o procedimento e logo depois de terminar a harmonização, a boca dele ficou roxa e ela disse que era normal, mas depois disso, a situação foi só piorando", contou Paloma Cristina, de 26 anos, mulher do paciente Eduardo Luiz Santos Júnior.

Na manhã desta sexta-feira (22), o modelo estava internado no Hospital de Pronto-Socorro João XXIII, no bairro Santa Efigênia, região Centro-Sul de Belo Horizonte, mas a família pretendia levá-lo a uma clínica particular para que fosse feito um tratamento para tratar a necrose na boca dele. O modelo não tem convênio e por meio da vaquinha online a família pretende pagar pelo tratamento particular.

"A boca dele está começando a necrosar e por isso é preciso fazer um uma hiperbárica (procedimento que aumenta a quantidade de oxigênio no sangue) para que o sangue volte a circular na boca dele. São necessárias 30 sessões para que ele não perca a boca", contou Paloma.

Segundo ela, o marido começou a passar mal logo após fazer a harmonização e a boca ficou roxa na sequência, porém, na versão de Paloma, a biomédica disse que era normal. "Na sexta-feira, ele voltou para Belo Horizonte e disse que estava com muita dor e a boca cada vez mais roxa. Levei ele a um hospital, mas eles deram apenas remédios para ele, nenhum médico quis mexer. Disseram que tinha que ser com o profissional que fez o procedimento", relatou.

Ainda na versão de Paloma, a biomédica que fez a cirurgia pediu que o casal fosse para Divinópolis. "Chegando lá, ela mandou ele para uma tia dela dentista que fez uma raspagem na boca dele. Ela pagou um hotel para a gente, mas sequer foi ver como ele estava. Viemos para Belo Horizonte e ela bloqueou a gente no Whatsapp e também toda a família dele", lamentou.

Paloma contou que o modelo fez o repouso adequado. "Ele trabalhou na sexta-feira, que ele trabalha como modelo, faz consultoria de moda e ele foi para vestir pessoas que iriam participar de um clipe, mas o tempo todo tomou os remédios certos e não ingeriu bebida alcoolica", diz.

Paloma ainda contou que a biomédica não quis passar para os familiares qual foi o produto usado na harmonização facial e que teria causado os danos. A família do modelo já contratou um advogado e um boletim de ocorrência será feito nesta tarde.

O que diz a clínica

Em nota enviada à reportagem, a clínica que fez o atendimento diz que o rapaz "foi atendido de forma gratuita pela clínica e vem recebendo todo o suporte necessário". Ainda segundo a instituição, o paciente "infelizmente não seguiu as prescrições da clínica e não há qualquer relação dos fatos ocorridos com ele nos últimos dias com o procedimento realizado. Todo o procedimento realizado pela clínica foi correto, como sempre prezamos".

Ainda na nota, a clínica sugere que o paciente esteja em busca do que ela chamou de "vantagens": "Nos parece que o senhor Eduardo busca obter alguma vantagem, sendo certo que todo e qualquer dano a imagem da clínica será objeto de processo criminal e civil.A acusação de que a profissional tenha agido com negligência ou imperícia é grave, principalmente considerando a seriedade da empresa e o nome dos seus profissionais", completou.

Com O Tempo