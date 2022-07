MG-176: acidente entre dois veículos mata quatro pessoas no interior de Minas

Um acidente entre dois carros de passeio matou quatro pessoas e deixou duas feridas na manhã desta sexta-feira (22/07), em Dores do Indaiá, na Região Centro-Oeste de Minas.

Foto: Ascom CBMMG

O Corpo de Bombeiros foi acionado para prestar atendimento às vítimas.

Após o impacto entre os veículos, um deles pegou fogo.

Quatro pessoas morreram no local. Outras duas vítimas foram conduzidas com vida para o hospital da cidade. Ainda não se sabe o estado de saúde delas. Todas as vítimas são do sexo masculino, mas ainda sem identificação.

O trânsito na rodovia está interditado nos dois sentidos.

O rabecão da Polícia Civil foi acionado.