BR-040: motociclista fica gravemente ferido em acidente entre carro e moto e rodovia é fechada

Um acidente entre um carro e uma moto, na BR-040, em Nova Lima, região metropolitana de Belo Horizonte, deixou uma pessoa ferida e o trânsito completamente fechado no sentido Rio de Janeiro, para que os bombeiros socorressem a vítima de helicóptero.

Foto: Ascom CBMMG

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o motociclista de 50 anos, estava inconsciente, teve fratura exposta em uma das pernas e uma possível amputação do membro. Devido a gravidade do paciente foi solicitado apoio do helicóptero Arcanjo.

O homem foi socorrido ao Hospital de Pronto-Socorro João XXIII, na região Centro-Sul de Belo Horizonte. O estado de saúde dele é gravíssimo. No carro não foram registrados feridos. O acidente ocorreu por volta de 8h50 e ainda não há detalhes da dinâmica.

A batida se deu na altura do KM 539, em Balneário Água Limpa, em frente à Lagoa dos Ingleses, na entrada que vai para a cidade de Paraopeba, depois do Alphaville, no sentido Rio de Janeiro. O trânsito já foi liberado, mas há cerca de 8 quilômetros de congestionamento no local.

Da Redação com OTempo