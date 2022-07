Tecnologia 5G estreia em Belo Horizonte na próxima sexta

Belo Horizonte (MG), João Pessoa (PB) e Porto Alegre (RS) são as próximas capitais a receber o 5G puro (que usa a frequência de 3,5 GHz e não depende da infraestrutura do 4G). Segundo Moisés Queiroz, conselheiro da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) e presidente do Grupo de Acompanhamento da Implantação das Soluções para os Problemas de Interferência (Gaispi), o espectro vai ser liberado para as operadoras na sexta-feira (29).

Foto ilustrativa/Reprodução: Internet

As empresas devem iniciar as vendas do serviço na própria sexta-feira, assim como ocorreu em Brasília. Em entrevista à Itatiaia, Claro, TIM e Vivo afirmaram que já estão prontas para iniciar o fornecimento da tecnologia.

O 5G deve permitir velocidade até cem vezes maior que a atual rede 4G. Para usá-lo, é preciso ter um smartphone compatível com a tecnologia. A Anatel homologou modelos de diferentes marcas para uso no país. A tecnologia deve, entre outros, impulsionar o uso de objetos conectados em indústrias e permitir o avanço do uso de carros conectados.

Mais capitais já se preparam

Queiroz informa, ainda, que as próximas cidades a receberem a quinta geração de telefonia móvel são Goiânia, Curitiba, Salvador, Rio de Janeiro e São Paulo. Ele não diz, entretanto, quando isso vai ocorrer. “Os trabalhos estão sendo feitos nessas cidades, mas ainda não há uma data definida.”

Inicialmente, o prazo para a liberação da faixa para a ativação do 5G nas capitais brasileiras era 31 de julho. No início de junho, entretanto, ele foi adiado para 29 de agosto.

A Anatel destaca que, se as condições necessárias para a liberação forem atendidas antes, o prazo pode ser antecipado — como tem ocorrido com as capitais mencionadas. Isso inclui a desocupação da faixa de 3.625 MHz a 3.700 MHz (com a migração do sinal usado pelas parabólicas para a banda Ku) e a redução de interferências na faixa de 3.700 MHz a 4.200 MHz.

Entre as capitais, apenas Manaus e Belém devem ter o início do 5G puro atrasado. A expectativa, no entanto, é que a liberação do sinal nessas localidades ocorra ao longo do segundo semestre. Por enquanto, a tecnologia está disponível apenas em Brasília. Nas demais cidades brasileiras, quando o símbolo 5G aparece nos telefones, trata-se de uma adaptação do 4G.

Com Itatiaia