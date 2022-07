VÍDEO: população levam esmaltes que estavam dentro de caçamba em BH

Uma caçamba cheia de esmaltes surpreendeu os moradores do bairro São Marcos, na região Nordeste de Belo Horizonte, no fim de semana. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram várias pessoas recolhendo os produtos para casa. Alguns estavam embalados e dentro do prazo de validade.

Foto: Reprodução Redes Sociais

Um vídeo foi postado nas redes sociais por uma design de unhas e logo viralizou. Muitas pessoas foram para o local atraídas pelas imagens e teve gente que saiu com a sacola cheia. As informações é que alguns produtos descartados estavam vencidos e outros estavam perto da data de validade.

A Sociedade Brasileira de Dermatologia alerta para o fato que produtos vencidos podem causar irritações na pele. O descarte dos esmaltes foi feito por uma empresa de cosméticos e os produtos foram dispensados justamente por não poderem mais serem vendidos por conta do prazo de validade que ou já tinha expirado ou estava perto de expirar.

Uma caçamba cheia de esmaltes surpreendeu os moradores do bairro São Marcos, na região Nordeste de Belo Horizonte, no fim de semana. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram várias pessoas recolhendo os produtos. Alguns estavam embalados e dentro do prazo de validade. pic.twitter.com/3Bhn5l62h8 — O Tempo (@otempo) July 25, 2022

Por nota, a prefeitura informou que uma equipe de fiscalização foi ao local. "Os responsáveis pela empresa proprietária da caçamba foram notificados para comprovar descarte correto do material que restou e pela utilização do logradouro para guarda do mobiliário. O descarte de resíduo químico é proibido conforme previsto na lei 10534/12, art 55 combinado com artigo 4, inciso III letra R. A penalidade para esses casos é multa imediata com o valor base de R$ 6.911,89 reais. A população pode realizar denúncias através do 156, no portal ou aplicativo da PBH".

Com O Tempo