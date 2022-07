RG digital já pode ser baixado no seu celular, veja como fazer; em Minas Gerais só em Agosto

Os cidadãos que andam com o RG em mãos estão ganhando uma nova possibilidade que facilitará e muito o dia a dia. Isso porque agora já é possível baixar o documento de identidade direto no celular. Em Minas, novo modelo nacional vai entrar em circulação a partir de agosto.

Foto: Reprodução Internet

A Polícia Civil de Minas Gerais reforça que quem tiver a identidade antiga (tradicional) ou a estadual não precisa, necessariamente, emitir a nova identidade nacional. A troca só será exigida caso a foto esteja muito antiga ou o documento muito danificado.

Dessa maneira, o uso do documento em papel acaba não sendo mais necessário, o que acaba contribuindo com a segurança e praticidade do cidadão.

Novo modelo de identidade

O governo federal anunciou, um novo modelo de carteira de identidade para o Brasil. O objetivo é unificar o número do documento em todas as unidades da federação por meio do Cadastro de Pessoas Físicas (CPF).

Veja o que muda na nova carteira de identidade

O que muda?

Com a nova documentação, a numeração será única e a autenticidade poderá ser checada por QR code, inclusive offline. Ou seja, apenas o CPF será considerado.

Atualmente, as pessoas retiram a carteira de identidade em uma unidade da federação com um número, porém, em caso de perda e solicitação em outro estado, por exemplo, a numeração vem diferente. Na prática, atualmente é possível ter 27 números de RG no Brasil.

A medida prevê ainda que a nova carteira de identidade poderá ser considerada um documento de viagem, já que vai entrar no padrão internacional. O documento terá código MRZ (Machine Readable Zone), o mesmo que consta nos passaportes, e poderá ser lido por equipamentos.

No entanto, governo federal informou que o RG poderá ser considerado apenas em viagens internacionais a países do Mercosul e que a mudança é apenas no sentido de facilitar a verificação da validade do documento. Portanto, o passaporte ainda se faz necessário.

Como obter a nova carteira de identidade?



O governo federal informou que as secretarias de Segurança Pública de cada estado e do DF serão responsáveis pela disponibilização do novo RG. O prazo para que os institutos de identificação se adequem à nova norma é até 3 de março de 2023.

Essa é a data limite para que os órgãos estabeleçam um esquema de fornecimento do novo documento. O Executivo disse ainda que a emissão deverá ser gratuita.

O que acontece com a carteira de identidade atual?



De acordo com a norma estabelecida pelo governo federal, o RG atual continuará valendo por até 10 anos para população de até 60 anos. Para quem tem mais de 60 aos, o documento ainda será aceito "por prazo indeterminado".

Qual motivo da unificação entre RG e CPF?



O governo federal informou que a mudança vai "simplificar a vida do cidadão", além de "coibir fraudes". Segundo o Executivo, como o documento permite checagem da autenticidade por QR Code, ele é mais seguro.

O que acontece se uma pessoa solicitar a carteira de identidade sem ter CPF?



O órgão de identificação local vai realizar, de imediato, a inscrição do cidadão no CPF, segundo o decreto. A orientação é de que as regras da Receita Federal sejam seguidas.

A nova identidade substitui algum outro documento, como a carteira de habilitação, por exemplo?



O governo federal informou que o novo RG não substitui nenhum tipo de documento que está em vigor, apenas a própria identidade atual. A Carteira Nacional de Habilitação (CNH), por exemplo, ainda será necessária, já que tem uma finalidade diferente.

Quais documentos serão exigidos para a expedição do novo RG?



Para obter a nova identidade, o requerente deverá apresentar a certidão de nascimento ou de casamento em formato físico ou digital. O documento será expedido em papel de segurança ou em cartão de policarbonato (plástico), além do formato digital.

O que consta na nova carteira de identidade?



- Armas da República Federativa do Brasil, a inscrição "República Federativa do Brasil" e a inscrição "Governo Federal";

- Identificação do ente federativo que a expediu;

- Identificação do órgão expedidor;

- Número do registro geral nacional;

- Nome, a filiação, o sexo, a nacionalidade, o local e a data de nascimento do titular;

- Número único da matrícula de nascimento ou de casamento do titular ou, se não houver, de forma resumida, a comarca, o cartório, o livro, a folha e o número do - registro de nascimento ou casamento;

- Fotografia, em proporção que observe o formato 3x4 cm, de acordo com o padrão da Organização Internacional da Aviação Civil (OACI), a assinatura e a - impressão digital do polegar direito do titular;

- Assinatura do dirigente do órgão expedidor;

- Expressão "Válida em todo o território nacional";

- Data de validade, o local e a data de expedição do documento;

- Código de barras bidimensional no padrão QR Code;

- Zona de leitura mecânica, de acordo com o padrão estabelecido pela OACI.

O acesso ao RG digital é muito simples e pode ser feito apenas ao baixar um único aplicativo no seu aparelho celular e realizar a validação para utilização do documento digital.

Acesse o RG digital



O RG digital é muito simples de ser acessado e para isto basta que o cidadão baixe o aplicativo no celular e valide a versão digital do documento.

Todavia, é importante lembrar que a opção ainda não está disponível em todos os estados, isso porque, como cada estado é responsável pelo Registro de Identidade dos seus cidadãos, cada estado possui regras diferentes.

Como configurar o RG digital

O processo para acesso é super simples, confira:

- Baixe o app;

- Clique na opção adicional RG;

- Escaneie o QR Code no verso do documento impresso;

- Realize o reconhecimento facial;

- Crie uma senha para acessar o documento digital

- Pronto! Já será possível andar com seu RG na versão digital, descartando a necessidade do uso do documento em papel.

- RG digital é diferente do novo RG digital

É importante lembrar que o RG digital que o cidadão já pode baixar no celular diz respeito ao modelo atual do documento que o cidadão já possui impresso.

Além disso, o novo RG já virá nos dois formatos automaticamente, sendo eles a versão em papel de segurança e a versão digital que poderá ser acessada pela plataforma gov.br.

Da Redação com Jornal contábil