5G chega em BH na sexta-feira; previsão que tecnologia chegue a Sete Lagoas até 2026

Belo Horizonte é a primeira cidade mineira a receber a tecnologia 5G da telefonia móvel. Ainda outras capitais também terão a implementação do serviço; cronograma prevê que Sete Lagoas receba a novidade em 2026.

Foto ilustrativa/Reprodução: Internet

A operadora Claro anunciou que nesta sexta-feira (29) ao menos dezessete bairros da cidade terão a cobertura. O 5G traz um serviço de internet que reduz o tempo de latência, ou seja, o tempo gasto para envio e recebimento de comandos e informações. Com isso, o consumo de dados das pessoas que possuem aparelhos 5G dobra, em relação às que possuem 4G.

Além da velocidade, a quinta geração de internet móvel também promete conexão estável. Segundo a Claro, a cada um km² um milhão de pessoas que possuem o serviço poderão ficar conectadas ao mesmo tempo sem que haja interrupção.

Tecnologia para Sete Lagoas em 2026

A Anatel fixou o cronograma de implantação do 5G: as capitais receberão primeiramente os sinais de telefonia; em 2025, as cidade com mais de 500 mil habitantes recebem o serviço. Sete Lagoas entra na terceira fase, com o 5G chegando na cidade até 31 de julho de 2026, quando localidades com mais de 200 mil habitantes estão aptas.

A nova tecnologia promete aprimorar não só a conectividade com aparelhos celulares, mas com outros dispositivos inteligentes; mas, é um tipo de sinal muito menos intenso do que os outros, dependendo de aumentar consideravelmente o número de antenas de transmissão.

Da redação com Claro